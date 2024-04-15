***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2024 09:13
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Havalimanları Mart 2024 Yatırımcı Bülteni ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271701
BIST
'
11:299.784
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -29,97
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.801
11:2932,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0539
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
11:2934,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1383
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
11:292.446,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,97
|Açılış
|: 2.446,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler11:28
|LUKSK
|122,10
|36.460.749
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|460.682.814
|% 9,99
|
|PASEU
|71,05
|180.344.185
|% 9,98
|
|ENTRA
|16,10
|137.238.928
|% 9,97
|
|RYSAS
|43,68
|175.332.789
|% 9,97
|
|KENT
|1.249,00
|2.846.471
|% -9,95
|
|KSTUR
|8.070,00
|5.705.490
|% -9,93
|
|EKIZ
|67,35
|713.102
|% -9,23
|
|ORMA
|212,50
|1.454.563
|% -7,57
|
|GEREL
|36,92
|156.596.142
|% -6,96
|
|THYAO
|302,50
|5.087.916.078
|% -2,18
|
|YKBNK
|32,00
|2.391.588.977
|% 1,39
|
|ISCTR
|12,87
|2.364.254.643
|% 0,23
|
|TUPRS
|186,60
|2.217.546.458
|% -0,96
|
|ASELS
|59,50
|1.897.324.901
|% 1,71
|
|ISCTR
|12,87
|2.364.254.643
|% 0,23
|
|ZOREN
|5,81
|718.728.726
|% 0,17
|
|EKGYO
|10,85
|834.009.889
|% 0,93
|
|ODAS
|9,73
|717.049.905
|% 5,19
|
|YKBNK
|32,00
|2.391.588.977
|% 1,39
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3736
|32,4345
|% 0,24
|
|Euro
|34,5533
|34,5704
|% 0,41
|
|Sterlin
|40,4567
|40,6595
|% 0,26
|
|Frank
|35,5231
|35,7012
|% 0,20
|
|Riyal
|8,6432
|8,6865
|% 0,03
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,25
|28,28
|% 0,66
|
|Platin
|967,27
|969,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.041,93
|1.046,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,44
|89,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.346,44
|2.346,81
|% 0,66
|