***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Hisse Geri AlımYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyleYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 36.328.125Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarTAVHL, TRETAVH00018 13.03.2020 424.530 0,117 17,09 -TAVHL, TRETAVH00018 16.03.2020 427.000 0,117 16,41 -TAVHL, TRETAVH00018 17.03.2020 180.686 0,049 15,39 -TAVHL, TRETAVH00018 19.03.2020 54.115 0,015 14,99 -TAVHL, TRETAVH00018 20.03.2020 156.000 0,043 15,21 -TAVHL, TRETAVH00018 30.03.2020 125.000 0,034 15,63 -Ek Açıklamalar30 Mart 2020 tarihinde, 125.000 adet hisse alımı ağırlıklı ortalama 15,6346 TL fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Hisse Geri Alımına ilişkin tüm işlemler ekteki dökümanda yeralmaktadır.Eklenen DokümanlarEK: 1 geri_alım_30032020.pdf - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833398BIST