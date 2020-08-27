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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.08.2020 19:35
GÜNCEL HABERLER



***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Hisse Geri Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde yirminin üzerinde değer kaybetmesi nedeniyle
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 36.328.125
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
TAVHL, TRETAVH00018 13.03.2020 424.530 0,117 17,09 -
TAVHL, TRETAVH00018 16.03.2020 427.000 0,117 16,41 -
TAVHL, TRETAVH00018 17.03.2020 180.686 0,049 15,39 -
TAVHL, TRETAVH00018 19.03.2020 54.115 0,015 14,99 -
TAVHL, TRETAVH00018 20.03.2020 156.000 0,043 15,21 -
TAVHL, TRETAVH00018 30.03.2020 125.000 0,034 15,63 -
TAVHL, TRETAVH00018 02.04.2020 115.000 0,032 16,26 -
TAVHL, TRETAVH00018 12.05.2020 120.000 0,033 16,89 -
TAVHL, TRETAVH00018 13.05.2020 60.000 0,017 17,29 -
TAVHL, TRETAVH00018 26.08.2020 90.000 0,025 15,96 -
TAVHL, TRETAVH00018 27.08.2020 95.000 0,026 15,91

Ek Açıklamalar
27 Ağustos 2020 tarihinde, 95.000 adet TAV Havalimanları hissesi 15,91 TL ağırlıklı ortalama fiyattan Şirketimizce geri alınmıştır.
Hisse geri alımına ilişkin tüm işlemler ekteki dökümanda yer almaktadır.
27 Ağustos 2020 tarihinde saat 19:05'te gönderilen hisse geri alım bildiriminde ekin bulunmaması nedeniyle, bildirim yeniden ekli olarak gönderilmiştir.

Eklenen Dokümanlar
EK: 1 TAVHL_270820.pdf - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bilgi Formu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871482


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OZRDN 2,64 720.791 % 10,00  
DZGYO 3,30 12.291.112 % 10,00  
KLGYO 5,83 44.251.029 % 10,00  
GYHOL 24,20 8.385.469 % 10,00  
KENT 448,90 4.100.702 % 10,00  
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Gümüş Gr. 6,39 6,39 -0,12  
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