***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.07.2021 15:57
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 973345428 973345428 TRY 100 Bağlı Ortaklık
FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY
16:271.379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,00
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
16:278,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
16:2710,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0787
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
16:27506,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,01
|Açılış
|: 506,78
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,36
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler16:25
|TUREX
|11,57
|11.508.343
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|30.709.938
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|16.930.755
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SNGYO
|4,23
|14.483.508
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.615.857
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.869.446
|% -9,90
|
|ERBOS
|122,20
|120.950.989
|% -9,62
|
|KATMR
|3,12
|81.121.675
|% -9,57
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|THYAO
|13,72
|566.204.997
|% -0,94
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|BIOEN
|28,44
|279.551.831
|% 6,60
|
|EKGYO
|1,88
|207.387.178
|% -1,05
|
|YKBNK
|2,26
|234.551.503
|% -0,88
|
|PETKM
|5,34
|370.732.737
|% -0,37
|
|GARAN
|8,61
|594.899.809
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,14
|455.118.189
|% -0,14
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6854
|8,6887
|% 0,04
|
|Euro
|10,3139
|10,3198
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,9245
|11,9843
|% -0,23
|
|Frank
|9,4550
|9,5120
|% 1,19
|
|Riyal
|2,3098
|2,3214
|% 0,04
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|11,00
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,05
|
|Cumhuriyet
|3.359
|3.410
|16,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|19,48
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|9,43
|
|Çeyrek
|810
|829
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|-0,24
|
Seans Raporu
16:25
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-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 27 kaybederek (% -1.00 ) 1, 217
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, SILVR, DENGE, AVGYO
-
16:36
AVGYO, MEGAP, LOGO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
KATMR, KNFRT, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:36
Bu seansda işlem gören 211 hisse senedinden 48 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 154 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 9 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem