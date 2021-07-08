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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.07.2021 15:57



***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. ("TAV İstanbul") Havalimanı Terminal Hizmetleri 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Esenboğa") Havalimanı Terminal Hizmetleri 96660000 96660000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
TAV Ege Terminal Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ("TAV Ege") Havalimanı Terminal Hizmetleri 973345428 973345428 TRY 100 Bağlı Ortaklık
FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Havalimanı Terminal Hizmetleri 163925 80323 TRY
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BIST En Aktif Hisseler16:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUREX 11,57 11.508.343 % 9,98  
SILVR 5,64 30.709.938 % 9,94  
AVGYO 3,01 16.930.755 % 9,85  
DENGE 1,30 991.283 % 9,09  
DIRIT 3,48 269.894 % 9,09  
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16:25 Alış Satış %  
Dolar 8,6854 8,6887 % 0,04  
Euro 10,3139 10,3198 % 0,68  
Sterlin 11,9245 11,9843 % -0,23  
Frank 9,4550 9,5120 % 1,19  
Riyal 2,3098 2,3214 % 0,04  
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16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 11,00  
Altın Gr. 508 508 4,05  
Cumhuriyet 3.359 3.410 16,00  
Tam 3.342 3.426 19,48  
Yarım 1.615 1.657 9,43  
Çeyrek 810 829 4,71  
Gümüş.Ons 26,10 26,15 -0,02  
Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,00  
B. Petrol 73,19 73,19 -0,24  
Seans Raporu 16:25
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