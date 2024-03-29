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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2024 14:54
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
EDWARD RODOLPHE PAUL ARKWRIGHT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Hayır
MUSTAFA SANİ ŞENER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Makine Mühendisi İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Hayır -
TEPE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ALİ HAYDAR KURTDARCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili 5.06 Bağımsız Üye Değil Hayır
ANTOINE CROMBEZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayır
FRANCK MEREYDE Erkek Murahhas Üye İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Hayır
XAVIER MARIE MARTIN BENOIT HURSTEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Hayır
JEROME PAUL JACQUES CALVET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Evet
ELSA PEKMEZ ATAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
ZEYNEP NAZAN SOMER ÖZELGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
NURGÜN EYÜBOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır
PHILIPPE BONNAVE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264278


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