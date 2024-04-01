***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 09:16
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
VEHBİ SERKAN KAPTAN İCRA KURULU BAŞKANI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
FRANCK MEREYDE MURAHHAS YÖNETİM KURULU ÜYESİ İnşaat Mühendisi İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
BURCU GERİŞ İCRA KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE CFO İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GRUP BAŞKANI,FİNANS (CFO)
KÜRŞAD KOÇAK GRUP BAŞKANI, İŞLETMELER(COO) İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli HAVAŞ GENEL MÜDÜRÜ
HAKAN ÖKER GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI Sosyolog / Antropolog GRUP BAŞKANI, İNSAN KAYNAKLARI
MEHMET KEREM ÖZTÜRK GRUP BAŞKANI, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (CIO) ve TAV BİLİŞİM GENEL MÜDÜRÜ Diğer TAV BİLİŞİM GENEL MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264662
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