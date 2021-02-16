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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

16.02.2021 18:49



***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/02/2021
Karar Sayısı
1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                               Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde  Şirketimizce hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)  tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) II.14.1. sayılı  Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği  (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun (FinansalTablolar), SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
  
-Tarafımızca incelendiğini,  
  
-Önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
   
-Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını
  
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
  
Saygılarımızla,
  
Denetim Komitesi Başkanı        Denetim Komitesi Üyesi          Grup Başkanı – Finans / CFO
 
Filiz DEMİRÖZ                               Aylin SELEN                                   Burcu GERİŞ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910161


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Cumhuriyet 2.627 2.731 -20,00  
Tam 2.673 2.743 -21,78  
Yarım 1.292 1.327 -10,53  
Çeyrek 648 663 -5,26  
Gümüş.Ons 27,16 27,19 -0,39  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 -0,04  
B. Petrol 63,08 63,08 -0,22  
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