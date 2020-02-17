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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

17.02.2020 14:24
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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Philippe Pascal, Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifa etmiştir. İstifa nedeniyle boşalan üyeliklere aşağıda özgeçmişi bulunan Sayın Xavier Hürstel 'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.  Aday Gösterme Komitesi
Aday Gösterme Komitesi Başkanı
Aylin Selen Aday Gösterme Komitesi Üyeleri
Ebru Yonca Çapa Edward Arkwright Xavier Hürstel Riskin Erken Saptanma Komitesi
Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı
Jean-Michel Vernhes Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyeleri
Aylin Selen Jerome Calvet Ali Haydar Kurtdarcan Xavier Hürstel Xavier Hürstel
Xavier HÜRSTEL 24 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. Paris ve Paris-Dauphine Üniversitesi'nden IEP (Fransız Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) mezunu olan, ENA'nın (Fransız Ulusal İdare Okulu) eski öğrencisi Xavier Hürstel, Fransız Devletinde on beş yıl hizmetin ardından, çeşitli şirketlerde on yıldan fazla Üst Düzey Yönetici pozisyonlarında bulundu. Xavier Hürstel, kariyerine Bütçe Departmanında yönetici olarak başladı. Daha sonra Fransa'nın Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) temsiline katıldı ve AB Konseyi Bütçe Komitesi'nin (1999-2002) Başkanlığını yaptı. 2002 ve 2006 yılları arasında Ekonomi, Maliye ve Bütçe Bakanlarına danışmanlık yapan Hürstel, aynı zamanda Fransa Başbakanlık ofislerinde Jean-Pierre Raffarin ve Dominique de Villepin kabinesinde de danışman olarak çalıştı. 2008 yılında PMU şirketine Operasyondan Sorumlu Genel Müdür olarak katıldı ve 2014 yılında CEO oldu. Hürstel, 2017 yılında Sopra Steria danışmanlık ve teknoloji grubunda İcracı Yönetici görevini yürüttü. Xavier HÜRSTEL, Grup geliştirme çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu Group ADP İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. FONDACT ve National Horse Society'nin yöneticiliğinin yanısıra Şövalye nişanına sahiptir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819453


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