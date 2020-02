***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Philippe Pascal, Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifa etmiştir. İstifa nedeniyle boşalan üyeliklere aşağıda özgeçmişi bulunan Sayın Xavier Hürstel 'in yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Aday Gösterme KomitesiAday Gösterme Komitesi BaşkanıAylin Selen Aday Gösterme Komitesi ÜyeleriEbru Yonca Çapa Edward Arkwright Xavier Hürstel Riskin Erken Saptanma KomitesiRiskin Erken Saptanma Komitesi BaşkanıJean-Michel Vernhes Riskin Erken Saptanma Komitesi ÜyeleriAylin Selen Jerome Calvet Ali Haydar Kurtdarcan Xavier Hürstel Xavier HürstelXavier HÜRSTEL 24 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. Paris ve Paris-Dauphine Üniversitesi'nden IEP (Fransız Siyasi Araştırmalar Enstitüsü) mezunu olan, ENA'nın (Fransız Ulusal İdare Okulu) eski öğrencisi Xavier Hürstel, Fransız Devletinde on beş yıl hizmetin ardından, çeşitli şirketlerde on yıldan fazla Üst Düzey Yönetici pozisyonlarında bulundu. Xavier Hürstel, kariyerine Bütçe Departmanında yönetici olarak başladı. Daha sonra Fransa'nın Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) temsiline katıldı ve AB Konseyi Bütçe Komitesi'nin (1999-2002) Başkanlığını yaptı. 2002 ve 2006 yılları arasında Ekonomi, Maliye ve Bütçe Bakanlarına danışmanlık yapan Hürstel, aynı zamanda Fransa Başbakanlık ofislerinde Jean-Pierre Raffarin ve Dominique de Villepin kabinesinde de danışman olarak çalıştı. 2008 yılında PMU şirketine Operasyondan Sorumlu Genel Müdür olarak katıldı ve 2014 yılında CEO oldu. Hürstel, 2017 yılında Sopra Steria danışmanlık ve teknoloji grubunda İcracı Yönetici görevini yürüttü. Xavier HÜRSTEL, Grup geliştirme çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu Group ADP İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak göreve başladı. FONDACT ve National Horse Society'nin yöneticiliğinin yanısıra Şövalye nişanına sahiptir.