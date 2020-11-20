***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.350 1.222 0 0 -185 0 0 18.448 11.779 6.860 211.774 0 211.774Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -50 0 0 0 172 0 0 0 0 3.015 3.137 0 3.137Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 5.749 -6.860 -686 0 -686Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.707 0 -1.707 0 -1.707Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 7.456 -6.860 1.021 0 1.021Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -1.400 1.222 0 0 -13 0 0 18.873 17.528 3.015 214.225 0 214.225Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler175.000 0 0 0 0 -1.679 3.801 0 0 -57 0 0 18.873 17.528 986 214.452 0 214.452TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 -2.579 0 0 0 0 0 -400 3.639 0 660 0 660Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye175.000 0 0 0 0 -1.679 1.222 0 0 -57 0 0 18.473 21.167 986 215.112 0 215.112Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 1.066 402 0 0 -3 0 0 0 0 3.603 5.068 0 5.068Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -1.624 0 0 0 0 0 0 1.624 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 599 -986 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu BakiyelerV 175.000 0 0 0 0 -613 0 0 0 -60 0 0 18.860 23.390 3.603 220.180 0 220.180Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER522.604 443.926 966.530 583.374 334.537 917.911GARANTİ VE KEFALETLER(1) 475.603 57.486 533.089 444.513 56.004 500.517Teminat Mektupları475.603 57.439 533.042 444.513 55.968 500.481Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler465.639 53.410 519.049 439.127 45.324 484.451Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.048 0 1.048 1.248 0 1.248Diğer Teminat Mektupları8.916 4.029 12.945 4.138 10.644 14.782Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 47 47 0 36 36Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler0 47 47 0 36 36Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 33.154 20.622 53.776 64.592 23.881 88.473Cayılamaz Taahhütler33.154 20.622 53.776 64.592 23.881 88.473Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri5.334 7.580 12.914 8.238 11.257 19.495Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 28.247 1.781 30.028İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.639 0 2.639 3.041 0 3.041Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri11.929 0 11.929 11.829 0 11.829İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri36 0 36 43 0 43Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri7.202 13.042 20.244 7.386 10.843 18.229Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri139 0 139 135 0 135Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler5.875 0 5.875 5.673 0 5.673Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler13.847 365.818 379.665 74.269 254.652 328.921Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri32 32 64 8.962 8.975 17.937Vadeli Döviz Alım İşlemleri0 32 32 4.466 4.504 8.970Vadeli Döviz Satım İşlemleri32 0 32 4.496 4.471 8.967Para ve Faiz Swap İşlemleri3.815 365.786 369.601 65.307 245.677 310.984Swap Para Alım İşlemleri1.916 183.208 185.124 20.028 135.059 155.087Swap Para Satım İşlemleri1.899 182.578 184.477 45.279 110.618 155.897Swap Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Swap Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları10.000 0 10.000 0 0 0Para Alım Opsiyonları10.000 0 10.000 0 0 0Para Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER(3) 15.265.178 2.628.266 17.893.444 14.674.234 1.794.441 16.468.675EMANET KIYMETLER3.122.679 788.651 3.911.330 2.529.177 323.994 2.853.171Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları230.421 0 230.421 189.417 0 189.417Emanete Alınan Menkul Değerler2.833.932 779.288 3.613.220 2.278.616 299.964 2.578.580Tahsile Alınan Çekler8.549 8.511 17.060 10.669 6.266 16.935Tahsile Alınan Ticari Senetler210 469 679 590 17.764 18.354Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler49.567 383 49.950 49.885 0 49.885Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.212.853 1.839.615 3.052.468 1.389.861 1.470.447 2.860.308Menkul Kıymetler4.203 0 4.203 462 0 462Teminat Senetleri167.271 24.199 191.470 159.220 101.173 260.393Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul732.784 1.620.088 2.352.872 752.633 1.214.846 1.967.479Diğer Rehinli Kıymetler308.595 195.328 503.923 477.546 154.428 631.974Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER10.929.646 0 10.929.646 10.755.196 0 10.755.196BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI15.787.782 3.072.192 18.859.974 15.257.608 2.128.978 17.386.586Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı28.123 46.106Alınan Faizler58.967 126.690Ödenen Faizler-24.127 -72.654Alınan Temettüler89 69Alınan Ücret ve Komisyonlar20.817 15.659Elde Edilen Diğer Kazançlar19.848 5.644Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar3.005 4.583Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-24.727 -40.112Ödenen Vergiler-3.039 -2.168Diğer-22.710 8.395Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-14.500 -234.763Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-6.263 -1.437Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış275.644 79.956Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-5.520 85.544Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-123.330 19.587Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-28.149 -326.953Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-66.833 8.029Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-60.049 -99.489Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı13.623 -188.657YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları18.346 23.812İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-5.789 -82Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11.078 23.604Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-20.906 -7.021Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar34.867 7.393Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer-904 -82FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.027 -4.569Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit41.885 26.655Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-27.000 -30.290İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-11.992 -107Diğer134 -827Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi73.937 7.843Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)108.933 -161.571Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar222.104 419.330Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar331.037 257.759Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)3.603 3.015DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.465 122Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.468 -50Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -64Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları1.882 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-414 14Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-3 172Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-4 221Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1 -49TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.068 3.137Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)201.839 295.938 497.777 130.546 274.846 405.392Nakit ve Nakit Benzerleri167.330 282.578 449.908 95.779 248.716 344.495Nakit Değerler ve Merkez Bankası-1 11.203 213.711 224.914 13.715 169.445 183.160Bankalar-3 20.671 68.867 89.538 9.017 79.271 88.288Para Piyasalarından Alacaklar135.627 0 135.627 73.237 0 73.237Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(4) -171 0 -171 -190 0 -190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar-6 8.524 8.318 16.842 2.261 0 2.261Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 3.747 3.747 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar8.524 4.571 13.095 2.261 0 2.261Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-4 25.402 3.940 29.342 32.010 17.486 49.496Devlet Borçlanma Senetleri20.885 0 20.885 28.966 0 28.966Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler1.517 0 1.517 1.517 5.440 6.957Diğer Finansal Varlıklar3.000 3.940 6.940 1.527 12.046 13.573Türev Finansal Varlıklar-2 583 1.102 1.685 496 8.644 9.140Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı583 1.102 1.685 496 8.644 9.140Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(10) 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)363.783 412.832 776.615 641.889 411.773 1.053.662Krediler-5 409.877 412.832 822.709 686.953 411.773 1.098.726Kiralama İşlemlerinden Alacaklar-9 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 0 0 0 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-46.094 0 -46.094 -45.064 0 -45.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)-13 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.000 0 5.000 5.000 0 5.000İştirakler (Net)-7 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)-7 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar5.000 0 5.000 5.000 0 5.000Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)-8 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)28.308 0 28.308 40.153 0 40.153MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.921 0 5.921 5.017 0 5.017Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer5.921 0 5.921 5.017 0 5.017YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)-11 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI-12 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI-12 1.791 0 1.791 1.457 0 1.457DİĞER AKTİFLER (Net)-14 36.278 2.735 39.013 28.019 2.248 30.267VARLIKLAR TOPLAMI642.920 711.505 1.354.425 852.081 688.867 1.540.948YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT-1 205.380 657.449 862.829 420.126 596.349 1.016.475ALINAN KREDİLER-3 5.241 50.624 55.865 16.120 106.056 122.176PARA PİYASALARINA BORÇLAR-4 116.410 0 116.410 90.593 0 90.593İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)-5 39.651 0 39.651 24.337 0 24.337Bonolar39.651 0 39.651 24.337 0 24.337Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER-2 534 492 1.026 441 9.620 10.061Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı534 492 1.026 441 9.620 10.061Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(8) 0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)-7 14.094 0 14.094 23.211 0 23.211KARŞILIKLAR-9 8.197 0 8.197 6.535 0 6.535Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı4.100 0 4.100 3.502 0 3.502Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar4.097 0 4.097 3.033 0 3.033CARİ VERGİ BORCU-10 4.479 0 4.479 3.676 0 3.676ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)-11 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI-12 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER-6 25.672 6.022 31.694 25.261 4.171 29.432ÖZKAYNAKLAR-13 220.180 0 220.180 211.873 2.579 214.452Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 175.000 0 175.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-613 0 -613 -457 2.579 2.122Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler(13) -60 0 -60 -57 0 -57Kar Yedekleri18.860 0 18.860 18.873 0 18.873Yasal Yedekler5.945 0 5.945 6.111 0 6.111Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler12.915 0 12.915 12.762 0 12.762Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar26.993 0 26.993 18.514 0 18.514Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı23.390 0 23.390 17.528 0 17.528Dönem Net Kâr veya Zararı3.603 0 3.603 986 0 986Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI639.838 714.587 1.354.425 822.173 718.775 1.540.948Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 59.714 119.066 18.183 36.066Kredilerden Alınan Faizler50.841 89.410 15.706 26.083Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler27 2.589 0 728Bankalardan Alınan Faizler1.527 6.652 493 2.119Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.082 17.550 525 6.132Menkul Değerlerden Alınan Faizler3.784 2.406 1.340 999Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar251 255 0 204Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.533 2.151 1.340 795İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler0 0 0 0Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri453 459 119 5FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -24.624 -71.206 -6.496 -22.014Mevduata Verilen Faizler-15.734 -59.264 -3.700 -18.454Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.525 -1.932 -454 -567Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-607 -28 -147 -6İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.069 -4.532 -782 -1.458Kiralama Faiz Giderleri-2.976 -5.343 -883 -1.529Diğer Faiz Giderleri-1.713 -107 -530 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ35.090 47.860 11.687 14.052NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ17.826 12.782 6.188 3.819Alınan Ücret ve Komisyonlar20.938 16.073 7.117 5.019Gayri Nakdi Kredilerden5.266 5.496 1.747 1.754Diğer15.672 10.577 5.370 3.265Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-3.112 -3.291 -929 -1.200Gayri Nakdi Kredilere-152 -167 -51 -52Diğer-2.960 -3.124 -878 -1.148TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 89 69 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) 7.961 3.973 2.412 1.372Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)5.596 1.866 1.595 1.057Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-2.773 -798 -657 -362Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)5.138 2.905 1.474 677DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 4.664 5.456 1.468 1.965FAALİYET BRÜT KÂRI65.630 70.140 21.755 21.208BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -2.238 -7.222 -618 -1.066DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )0 0 0 0PERSONEL GİDERLERİ (-)-24.602 -27.638 -7.341 -9.078DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -34.698 -31.520 -11.696 -10.122NET FAALİYET KARI (ZARARI)4.092 3.760 2.100 942BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.092 3.760 2.100 942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -489 -745 -496 -41Cari Vergi Karşılığı-1.236 -858 -490 -175Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 -6 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi747 113 0 134SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 3.603 3.015 1.604 901DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 3.603 3.015 1.604 901Grubun Karı (Zararı)3.603 3.015 1.604 901Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02059000 0,01723000 0,00917000 0,00515000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889400BIST