***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onaylı İhraç Belgesi ile Başvuru FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2020İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 13.04.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.05.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021Ek AçıklamalarBankamızın yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 170.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren SPK onaylı ihraç belgesi ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 TBT SPK Onaylı İhraç Belgesi 14052020.pdfEK: 2 TBT Başvuru Formu 28.04.2020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845947BIST