***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.05.2020 16:56
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onaylı İhraç Belgesi ile Başvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 23.03.2020
İhraç Tavanı Tutarı 170.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 13.04.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.05.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.05.2021
Ek Açıklamalar
Bankamızın yurtiçinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin 170.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanını içeren SPK onaylı ihraç belgesi ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TBT SPK Onaylı İhraç Belgesi 14052020.pdf
EK: 2 TBT Başvuru Formu 28.04.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845947
BIST
18:05102.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 174,57
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
18:056,7878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
18:057,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4719
En Düşük
7,3878
18:05381,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,69
|Açılış
|: 381,69
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|ALYAG
|1,54
|7.988.248
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.632.974
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|3.865.314
|% 10,00
|
|VESBE
|24,20
|33.215.386
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.593.037
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.990.203
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|150.812.733
|% -9,95
|
|UMPAS
|0,79
|214.851
|% -9,20
|
|MZHLD
|16,05
|289.995
|% -7,60
|
|SERVE
|4,60
|1.677.213
|% -6,69
|
|ALKIM
|13,25
|1.087.310.535
|% 3,68
|
|ASELS
|29,60
|890.223.604
|% 1,37
|
|THYAO
|10,88
|718.982.626
|% 0,74
|
|GARAN
|7,71
|696.962.295
|% -0,52
|
|MGROS
|34,24
|584.530.643
|% 3,95
|
|EKGYO
|1,37
|305.056.290
|% 4,58
|
|GUSGR
|3,31
|523.950.709
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,19
|161.891.835
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,18
|213.152.359
|% 0,46
|
|YYAPI
|0,66
|61.471.958
|% 8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2999
|8,3416
|% 0,34
|
|Frank
|7,0090
|7,0513
|% 0,96
|
|Riyal
|1,8013
|1,8103
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|5,79
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,04
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.498
|1,20
|
|Tam
|2.536
|2.563
|1,30
|
|Yarım
|1.237
|1.253
|0,60
|
|Çeyrek
|619
|627
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,55
|35,55
|0,90
|