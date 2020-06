***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiBAKIRKÖY ŞUBESİ ATM, Şube İncirli cad. Yeşilada sok. B Blok No:2 34720 Bakırköy / İstanbul Selahadtin Ege (212) 543 33 67 (212) 542 77 24ÇİFTEHAVUZLAR ŞUBESİ ATM, Şube Göztepe Mahallesi Bağdat Cad. No:227/A 81030 Çiftehavuzlar/ İstanbul Şule Çetinkaya (216) 302 69 22 (216) 302 30 74İSTANBUL ŞUBESİ ATM, Şube Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak No:1A/52 Polat Plaza A-Blok Soner Kaya (212) 373 63 73 (212) 240 58 63MERKEZ ŞUBE ATM, Şube Valikonağı Cad. No:1 34371 Nişantaşı / İstanbul Serdar Akyıldız (212) 373 63 73 (212) 240 58 63MODA ŞUBESİ ATM, Şube Caferağa Mah. Moda Cad. Rıza Paşa Sok. Moda Apt. No: 1 34710 Kadıköy / İstanbul Ercan Osman Koroç (216) 348 12 73 (216) 348 10 18ANKARA ŞUBESİ ATM, Şube Mithatpaşa caddesi No:57/A 06660 Çankaya / Ankara Erdal Polat (312) 431 11 80 (312) 431 11 84GEBZE ŞUBESİ ATM, Şube Millet Cad No:2 41400 Gebze Erkan Kızılçay (262) 642 41 79 (262) 642 41 80İZMİR ŞUBESİ ATM, Şube Gazi Bulvarı No: 68/A 35250 Çankaya / İzmir Murat Azizoğlu (232) 483 00 42 (232) 483 16 52MERSİN ŞUBESİ ATM, Şube Cami Şerif Mah. Uray Cad. No: 58/A 33060 Mersin Duran Altın (324) 233 56 12 (324) 231 51 06FİNANSAL KURUMLAR ŞUBESİ Şube Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza A Blok N 1/54, Şişli-İstanbul Hasan Hüseyin Maraş (212) 373 63 73 (212) 233 75 30Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviİBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma KomitesiSHAIKHA KHALED ALBAHAR Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili BankacıAYŞE MELİS BORTECENE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi BankacıİHSAN ÖMUR YARSUVAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMURAT ARIĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi KomitesiJIM MURPHY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıMİTHAT ARİKAN Erkek Diğer Bankacı Aktif-Pasif Komitesi - Kredi Komitesi - İnsan Kaynakları Komitesi - Satın Alma KomitesiMEHMET BARIŞ DARENDELİ Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiADİL DİNÇER ALPMAN Yönetim Kurulu ÜyesiESRA HEPİLERİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.05.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851257BIST