***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2021 17:43
***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MITHAT ARIKAN Genel Müdür Bankacı
MEHMET ÖZGÜNER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
HAKAN UZUN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ALEV SICAKYÜZ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
AHMET TUNCAY ALPKAYA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969573
BIST
18:001.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 19,69
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.420
En Düşük
1.402
18:008,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
18:0010,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4106
En Düşük
10,3299
18:00506,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 506,74
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KSTUR
|205,70
|368.820
|% 10,00
|
|KRONT
|38,78
|67.540.265
|% 9,98
|
|MAALT
|197,20
|10.295.710
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|815.428
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|35.702.846
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|210.790.435
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|100.183.197
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|9.290.305
|% -9,98
|
|DOKTA
|28,72
|512.782
|% -9,97
|
|YEOTK
|85,45
|64.419.852
|% -9,96
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|EREGL
|17,59
|849.387.846
|% 3,05
|
|TUPRS
|125,70
|678.710.676
|% 2,20
|
|SISE
|8,11
|531.007.342
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,42
|369.459.134
|% 2,11
|
|KRDMD
|6,81
|931.366.517
|% 5,91
|
|GARAN
|9,43
|1.296.080.930
|% 1,40
|
|EKGYO
|1,79
|216.634.900
|% 0,56
|
|ODAS
|1,51
|170.288.645
|% 3,42
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9668
|8,9721
|% 0,04
|
|Euro
|10,3825
|10,3891
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1859
|12,2470
|% 0,10
|
|Frank
|9,6381
|9,6962
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3837
|2,3956
|% -0,02
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|0,79
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|3,00
|
|Tam
|3.336
|3.420
|3,75
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|1,82
|
|Çeyrek
|809
|827
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,87
|83,87
|1,48
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde 4.98 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 719, 162 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, VESTL, ARCLK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 34 artarak (% 1.50 ) 1, 244
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYAYO, PAMEL, DOBUR, KSTUR, PRKAB, MAALT, AKFGY, EDIP, AKSUE, YONGA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUTPO, YEOTK, KERVN, GESAN, YUNSA