***TBA* *TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TBA******TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMITHAT ARIKAN Genel Müdür BankacıMEHMET ÖZGÜNER Genel Müdür Yardımcısı BankacıHAKAN UZUN Genel Müdür Yardımcısı BankacıALEV SICAKYÜZ Genel Müdür Yardımcısı BankacıAHMET TUNCAY ALPKAYA Genel Müdür Yardımcısı BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviİBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE YÖNETİM KURULU BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969573BIST