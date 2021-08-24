***TBORG* *AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
24.08.2021 09:14
***TBORG******AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKMGY, TBORG]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKMGY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4 TL Teorik Fiyat: 39,24 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TBORG.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,320074 TL Teorik Fiyat: 16,74 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960119
BIST
12:041.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.468
En Düşük
1.464
12:048,4335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
12:049,9024
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0033
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9317
En Düşük
9,8619
12:04488,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,09
|Açılış
|: 488,09
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler12:04
|GESAN
|24,86
|15.078.485
|% 10,00
|
|CLEBI
|187,10
|60.808.077
|% 9,99
|
|VANGD
|6,76
|33.556.601
|% 9,21
|
|AYCES
|61,70
|2.934.504
|% 7,77
|
|OZGYO
|1,76
|22.392.701
|% 7,32
|
|PENTA
|77,80
|2.435.515
|% -9,95
|
|DAGI
|3,55
|9.218.141
|% -5,84
|
|SELGD
|7,31
|11.738.259
|% -5,31
|
|KRONT
|34,28
|33.477.051
|% -5,20
|
|UMPAS
|1,20
|9.631
|% -4,76
|
|THYAO
|12,68
|504.948.547
|% 1,52
|
|GARAN
|9,52
|400.962.667
|% -0,31
|
|KRDMD
|7,82
|367.464.879
|% 1,96
|
|BRLSM
|11,56
|356.940.785
|% 5,00
|
|BASGZ
|24,50
|270.334.417
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,88
|140.162.558
|% 1,08
|
|ODAS
|1,44
|73.687.660
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,82
|367.464.879
|% 1,96
|
|GARAN
|9,52
|400.962.667
|% -0,31
|
|THYAO
|12,68
|504.948.547
|% 1,52
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4310
|8,4335
|% 0,17
|
|Euro
|9,8968
|9,9024
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,5123
|11,5700
|% -0,16
|
|Frank
|9,1941
|9,2495
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2398
|2,2510
|% -0,02
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-3,23
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|-15,00
|
|Tam
|3.222
|3.303
|-13,75
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|-6,65
|
|Çeyrek
|781
|799
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,88
|68,88
|0,51
|