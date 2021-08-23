***TBORG* *AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.08.2021 16:46
***TBORG******AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKMGY, TBORG
24.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
AKMERKEZ GMYO AKMGY 0,4 0,4
T.TUBORG TBORG 0,320074 0,2720629
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960035
BIST
17:581.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.459
|
1.472
En Düşük
1.464
17:588,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0109
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4522
En Düşük
8,3911
17:589,9184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0127
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9332
En Düşük
9,8619
17:58488,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,62
|Açılış
|: 488,65
|
|Önceki Kapanış
|: 489,18
|
489,99
En Düşük
486,59
BIST En Aktif Hisseler17:58
|MAALT
|196,90
|48.457.258
|% 10,00
|
|GESAN
|24,86
|15.474.455
|% 10,00
|
|BRLSM
|12,11
|741.753.930
|% 9,99
|
|HATEK
|18,61
|30.449.430
|% 9,99
|
|CLEBI
|187,10
|62.218.249
|% 9,99
|
|PENTA
|77,80
|2.686.109
|% -9,95
|
|EDATA
|16,66
|94.757.200
|% -9,41
|
|VBTYZ
|22,46
|76.175.448
|% -9,22
|
|DENGE
|1,66
|4.727.771
|% -7,78
|
|KARYE
|15,00
|19.936.322
|% -6,72
|
|THYAO
|12,81
|1.424.204.898
|% 2,56
|
|GARAN
|9,54
|1.089.462.601
|% -0,10
|
|BRLSM
|12,11
|741.753.930
|% 9,99
|
|KRDMD
|7,69
|690.398.564
|% 0,26
|
|EREGL
|18,68
|535.191.741
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,59
|399.802.796
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,87
|224.414.252
|% 0,54
|
|GARAN
|9,54
|1.089.462.601
|% -0,10
|
|THYAO
|12,81
|1.424.204.898
|% 2,56
|
|KRDMD
|7,69
|690.398.564
|% 0,26
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4272
|8,4305
|% 0,13
|
|Euro
|9,9136
|9,9184
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,5234
|11,5812
|% -0,06
|
|Frank
|9,1953
|9,2507
|% -0,04
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% -0,09
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,91
|
|Altın Gr.
|489
|489
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,07
|
|B. Petrol
|69,97
|69,97
|1,60
|