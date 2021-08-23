***TBORG* *AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***TBORG******AKMGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKMGY, TBORG24.08.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKMERKEZ GMYO AKMGY 0,4 0,4T.TUBORG TBORG 0,320074 0,2720629Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960035BIST