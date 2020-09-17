***TBORG* *KENT* *DOKTA* *AKMGY* *QNBFB* *KLNMA* *CRFSA* *CMENT* *QNBFL* *SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TBORG******KENT******DOKTA******AKMGY******QNBFB******KLNMA******CRFSA******CMENT******QNBFL******SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [QNBFB, QNBFL, KENT, KLNMA, CMENT, AKMGY, CRFSA, SNPAM, DOKTA, TBORG]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsamız Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında, Borsamızda işlem gören ve fiili dolaşım oranı %5'in altında olan Şirketler Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceğinden, halihazırda fiili dolaşım oranı %5'in altında olan QNB Finansbank A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş., Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'ye 01/01/2021 tarihine kadar fiili dolaşım oranlarını %5'in üstüne çıkarmaları için süre verilmesine, bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmayan şirketlerin 01/01/2021 tarihinden itibaren paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınarak işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınacak şirketler fiili dolaşım oranlarını %5'in üstüne çıkarmaları halinde ilgili pazara alınabilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875522BIST