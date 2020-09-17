***TBORG* *KENT* *DOKTA* *AKMGY* *QNBFB* *KLNMA* *CRFSA* *CMENT* *QNBFL* *SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
17.09.2020 19:27
***TBORG******KENT******DOKTA******AKMGY******QNBFB******KLNMA******CRFSA******CMENT******QNBFL******SNPAM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [QNBFB, QNBFL, KENT, KLNMA, CMENT, AKMGY, CRFSA, SNPAM, DOKTA, TBORG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsamız Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında, Borsamızda işlem gören ve fiili dolaşım oranı %5'in altında olan Şirketler Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabileceğinden, halihazırda fiili dolaşım oranı %5'in altında olan QNB Finansbank A.Ş., QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş., Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş., Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'ye 01/01/2021 tarihine kadar fiili dolaşım oranlarını %5'in üstüne çıkarmaları için süre verilmesine, bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmayan şirketlerin 01/01/2021 tarihinden itibaren paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınarak işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılmalarına karar verilmiştir. Bu kapsamda Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınacak şirketler fiili dolaşım oranlarını %5'in üstüne çıkarmaları halinde ilgili pazara alınabilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875522
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0890
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9565
En Düşük
8,8040
18:05471,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,03
|Açılış
|: 471,99
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5425
|7,5530
|% 0,65
|
|Euro
|8,9332
|8,9553
|% 0,99
|
|Sterlin
|9,7478
|9,7967
|% 0,43
|
|Frank
|8,2656
|8,3154
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0064
|2,0164
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,66
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem