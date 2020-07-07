***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2020 16:06
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2020 yılı hesaplarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855964
BIST
15:54118.668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 182,67
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
15:546,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8687
En Düşük
6,8524
15:547,7587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
15:54392,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,20
|Açılış
|: 392,59
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|IZFAS
|2,64
|1.222.936
|% 10,00
|
|ALGYO
|17,86
|114.151.030
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,29
|8.109.590
|% 9,98
|
|PKENT
|208,00
|5.705.205
|% 9,94
|
|KLGYO
|5,01
|208.178.575
|% 9,87
|
|BJKAS
|3,23
|234.417.996
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,08
|78.217.401
|% -9,68
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,27
|14.805.401
|% -6,15
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|TKFEN
|18,01
|1.270.337.251
|% 1,12
|
|GARAN
|8,34
|1.233.207.881
|% -0,36
|
|TUPRS
|88,00
|758.439.290
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,22
|2.984.016.434
|% 3,74
|
|ODAS
|2,91
|1.485.734.425
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,89
|635.432.177
|% 2,72
|
|SKBNK
|1,77
|494.397.760
|% 1,72
|
|ISGYO
|2,25
|578.637.297
|% 3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5799
|8,6229
|% 0,41
|
|Frank
|7,2583
|7,3021
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-6,99
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.604
|2.644
|-11,00
|
|Tam
|2.621
|2.632
|-5,90
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,90
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,23
|
Seans Raporu
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16:04KLGYO
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Yüzde 9.98 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 061 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 118, 528 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 23, 652.00 milyon TL de
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16:00GLBMD
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 289, 449 adet işlem