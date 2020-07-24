***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
24.07.2020 19:19
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.07.2020
Tescil Tarihi
21.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.07.2020 - 10125
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin tescili 24.07.2020 tarih ve 10125 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861776
BIST
18:05119.202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 170,47
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
119.202
En Düşük
118.221
18:056,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0055
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8920
|
6,8527
En Düşük
6,8335
18:057,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0308
|Açılış
|: 7,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9719
En Düşük
7,9191
18:05418,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,28
|Açılış
|: 418,49
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
419,93
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|
|SELGD
|3,24
|1.610.298
|% -10,00
|
|YONGA
|29,38
|296.083
|% -9,99
|
|KUTPO
|33,58
|16.307.900
|% -9,97
|
|UFUK
|7,44
|616.904
|% -9,93
|
|BERA
|8,17
|117.581.723
|% -8,92
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|ASELS
|35,08
|1.797.752.832
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|ALKIM
|13,78
|615.767.212
|% -2,41
|
|EKGYO
|2,33
|1.520.070.274
|% 0,00
|
|SISE
|6,46
|1.814.620.430
|% 2,54
|
|IHLAS
|0,91
|164.826.702
|% 3,41
|
|KARSN
|3,09
|471.220.355
|% 1,31
|
|TRKCM
|4,31
|618.792.245
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7262
|8,7700
|% 0,42
|
|Frank
|7,3938
|7,4383
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.901
|13,13
|
|Altın Gr.
|418
|418
|3,27
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.749
|25,20
|
|Tam
|2.807
|2.827
|32,20
|
|Yarım
|1.363
|1.380
|12,70
|
|Çeyrek
|683
|691
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|0,02
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,44
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
-
17:59IHYAY
Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
-
17:58OSMEN
Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
-
17:57KRGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem