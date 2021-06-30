***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.06.2021 18:20
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Haziran 2021 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2021 yılı hesaplarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945220
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0259
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0600
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05494,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 494,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7033
|8,7080
|% -0,30
|
|Euro
|10,3152
|10,3376
|% -0,58
|
|Sterlin
|11,9759
|12,0359
|% -0,63
|
|Frank
|9,3643
|9,4207
|% -0,82
|
|Riyal
|2,3124
|2,3240
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|5,81
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|0,52
|