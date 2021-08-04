***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.08.2021 18:42
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2021
Tescil Tarihi
30.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
03.08.2021 - 10379
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı hesaplarını denetlemek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 30 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiş olup 3 Ağustos 2021 tarihli ve 10379 numaralı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954815
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0818
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0766
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05492,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,38
|Açılış
|: 492,43
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.035.687
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|KTSKR
|29,30
|10.500.138
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|CRFSA
|38,72
|5.599.613
|% -4,16
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|VBTYZ
|19,00
|187.678.721
|% 9,95
|
|EDATA
|16,31
|183.044.808
|% 9,98
|
|ARDYZ
|53,80
|179.289.067
|% 0,19
|
|EKGYO
|1,81
|162.012.720
|% 0,56
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,00
|43.862.840
|% 0,00
|
|PEKGY
|0,99
|18.164.459
|% 1,02
|
|AYDEM
|7,07
|129.316.129
|% 3,97
|
|GWIND
|3,73
|66.489.164
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4830
|8,4867
|% 0,97
|
|Euro
|10,0461
|10,0562
|% 0,77
|
|Sterlin
|11,7467
|11,8056
|% 0,78
|
|Frank
|9,3014
|9,3574
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2533
|2,2646
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-3,37
|
|Altın Gr.
|493
|493
|3,75
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,38
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,39
|71,39
|-1,02
|