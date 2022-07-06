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***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.07.2022 18:34
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesaplarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042404


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