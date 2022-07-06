***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.07.2022 18:34
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
06.07.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2022 yılı hesaplarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042404
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2529
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2794
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1240
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05961,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,96
|Açılış
|: 961,87
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2332
|17,2531
|% 1,65
|
|Euro
|17,5535
|17,5759
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,4696
|20,5723
|% 1,20
|
|Frank
|17,6772
|17,7837
|% 1,32
|
|Riyal
|4,5783
|4,6013
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-28,78
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.454
|6.594
|-8,00
|
|Yarım
|3.159
|3.224
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.611
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,22
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,14
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,05
|