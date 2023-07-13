***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi05.07.2023Tescil Tarihi13.07.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su13.07.2023 - 10870AçıklamalarŞirketimizin 5 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında, 2023 yılı hesaplarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu 13 Temmuz 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 10870 numaralı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171651BIST