***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme
09.11.2022 18:29
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metni İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 04.08.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 30/07/2021 04/08/2021 10380
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078826
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0826
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,7102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0476
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.025,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.026,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5963
|18,6060
|% 0,45
|
|Euro
|18,6934
|18,7104
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,1778
|21,2840
|% -0,63
|
|Frank
|18,8535
|18,9671
|% 0,70
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|4,83
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|16,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,83
|0,10
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem