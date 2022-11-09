***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas Sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin değişikliğine ilişkin tadil metni İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30.07.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 04.08.2021 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki Esas Sözleşmemiz ekte sunulmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 30/07/2021 04/08/2021 10380http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078826BIST