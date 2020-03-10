***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -2.714 877 131.266 307.776 1.037.480 1.037.480Transferler13.492 294.284 -307.776 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-874 427.671 426.797 426.797Dönem Karı (Zararı)427.671 427.671 427.671Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-874 -874 -874Kar Payları4.273 -63.130 -58.857 -58.857Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420Transferler20.816 406.855 -427.671 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-314 437.459 437.145 437.145Dönem Karı (Zararı)437.459 437.459 437.459Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-314 0 0 0 -314 -314Kar Payları52.054 -588.720 0 -536.666 -536.666Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI648.401 162.565Dönem Karı (Zararı)437.459 427.671Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)437.459 427.671Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler404.546 181.136Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10 210.628 137.419Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler12.370 8.216Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 12.609 8.153Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -239 63Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.238 47.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 47.209 39.590Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-34.062 1.725Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19.091 6.001Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler41.549 -29.058Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -21.477 -33.965Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler68.421 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 899 5.574Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -6.294 -667Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-5.657 -102.319Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler552 1.089Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 552 1.089Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 114.532 121.025Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.666 -2.552Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler20 -1.666 -2.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-65.698 -296.209Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-115.999 -319.861İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -326 135İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -115.673 -319.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.633 -7.308İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.633 -7.308Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -40.220 -154.780Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -33.915 -20.946Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.986 47.616İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -465 1.004İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 20.451 46.612Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.611 1.395İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 4.611 1.395Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -2.288 2.796İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler112.760 154.879Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 112.760 154.879Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları776.307 312.598Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -32.703 -25.404Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -209Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -95.203 -124.420YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI53.822 -394.141Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri580.574 746.341Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-204.344 -785.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9-20 4.524 5.013Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.524 4.923Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 90Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-348.409 -393.570Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -347.542 -391.620Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -867 -1.950Alınan Faiz20 21.477 33.965FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-515.519 21.988Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.052.915 80.845Kredilerden Nakit Girişleri6 4.052.915 80.845Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.947.443 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.947.443 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.122 0Ödenen Temettüler3 -536.666 -58.857Ödenen Faiz-61.203 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)186.704 -209.588Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi14.186 11.833NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)200.890 -197.755DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ146.537 344.292DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27 347.427 146.537Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri27 347.427 146.537Finansal Yatırımlar167 376.949Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar24 0 376.782Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar24 167 167Ticari Alacaklar4 849.027 739.343İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 326 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar848.701 739.343Diğer Alacaklar5 9.850 7.978İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.850 7.978Stoklar7 297.407 256.948Peşin Ödenmiş Giderler15 37.183 33.057İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler37.183 33.057Diğer Dönen Varlıklar268 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar268 0ARA TOPLAM1.541.329 1.560.812TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.541.329 1.560.812DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 227 262İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar227 262Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 1.522 1.688Maddi Duran Varlıklar9 831.127 682.469Arazi ve Arsalar14.073 13.831Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.960 9.448Binalar61.152 51.770Tesis, Makine ve Cihazlar376.174 321.525Taşıtlar7.836 8.285Mobilya ve Demirbaşlar352.040 268.438Yapılmakta Olan Yatırımlar9.892 9.172Kullanım Hakkı Varlıkları2.4 28.925 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 9.932 7.549Diğer Haklar9.932 7.549Peşin Ödenmiş Giderler15 94.762 64.973İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler94.762 64.973Ertelenmiş Vergi Varlığı22 27.390 20.884TOPLAM DURAN VARLIKLAR993.885 777.825TOPLAM VARLIKLAR2.535.214 2.338.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar132.653 80.845İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar132.653 80.845Banka Kredileri6 115.321 80.845Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.4 17.332 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.297 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.297 0Banka Kredileri6 24.297 0Ticari Borçlar4 234.212 213.327İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 4.281 4.746İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar229.931 208.581Diğer Borçlar5 43.167 38.556İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.167 38.556Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 912 3.200İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)912 3.200Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 33.201 12.756Kısa Vadeli Karşılıklar112.930 117.016Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 60.643 49.758Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 52.287 67.258Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 539.521 426.761İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler539.521 426.761ARA TOPLAM1.120.893 892.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.120.893 892.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar58.341 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar58.341 0Banka Kredileri6 48.593 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.4 9.748 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.223 20.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 24.223 20.209Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 25.858 20.547TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER108.422 40.756TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.229.315 933.217ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.305.899 1.405.420Ödenmiş Sermaye14 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları14 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.902 -3.588Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.902 -3.588Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.902 -3.588Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler91.512 18.642Yasal Yedekler14 91.512 18.642Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları14 180.555 362.420Net Dönem Karı veya Zararı437.459 427.671TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.305.899 1.405.420TOPLAM KAYNAKLAR2.535.214 2.338.637Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 2.171.024 1.699.543Satışların Maliyeti17 -985.600 -794.042TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.185.424 905.501BRÜT KAR (ZARAR)1.185.424 905.501Genel Yönetim Giderleri18 -88.038 -72.083Pazarlama Giderleri18 -530.890 -416.853Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 54.689 69.255Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -29.352 -62.378ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)591.833 423.442Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 92.806 272.090Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -29.959 -125.832FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)654.680 569.700Finansman Giderleri21 -102.689 -21.004SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)551.991 548.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-114.532 -121.025Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -115.648 -115.775Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.116 -5.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)437.459 427.671DÖNEM KARI (ZARARI)437.459 427.671Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları437.459 427.671Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 23 1,36000000 1,33000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-314 -874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -393 -1.092Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler79 218Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 79 218Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-314 -874TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)437.145 426.797Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları437.145 426.797http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826608BIST