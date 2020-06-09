***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420Transferler20.816 406.855 -427.671 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)277 44.168 44.445 44.445Dönem Karı (Zararı)44.168 44.168 44.168Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)277 277 277Kar Payları52.054 -588.720 -536.666 -536.666Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.311 91.512 180.555 44.168 913.199 913.199Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Transferler437.459 -437.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)461 9.338 9.779 9.779Dönem Karı (Zararı)9.338 9.338 9.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)461 461 461Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.441 91.512 618.014 9.338 1.315.698 1.315.698Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.805 -55.545Dönem Karı (Zararı)9.338 44.168Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.338 44.168Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler80.792 44.935Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-9 60.934 46.894Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.174 2.345Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 4.185 2.407Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11 -62Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.580 24.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.836 8.668Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 557Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.744 14.858Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.464 -474Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.115 -442Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.367 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -75 1.705Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -1.641 -1.737Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-18.513 -44.521Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 552Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 552Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 9.134 16.446Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-53 -390Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-53 -390İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-38.405 -92.037Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler217.128 61.916İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -529 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 217.657 61.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.763 -4.992İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.763 -4.992Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler20.105 -11.924Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-54.583 -67.564Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-53.001 5.055İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -1.262 -1.861İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -51.739 6.916Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.112 -9.479İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.112 -9.479Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-896 -2.633İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-163.809 -62.416Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-163.809 -62.416Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları51.725 -2.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-27.696 -30.792Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-29 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-33.805 -21.819YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.287 189.184Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 475.300Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -204.344Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri224 847Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri224 847Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-46.807 -83.311Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6-7 -45.950 -83.154Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -857 -157Alınan Faiz10.296 692FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI473.339 186.593Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.346.275 889.419Kredilerden Nakit Girişleri1.346.275 889.419Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-855.517 -690.534Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-855.517 -690.534Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.573 -1.672Ödenen Faiz-9.846 -10.620YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)427.247 320.232Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.430 27.693NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)440.677 347.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ347.427 146.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ788.104 494.462Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri788.104 347.427Finansal Yatırımlar167 167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar167 167Ticari Alacaklar4 629.355 849.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 855 326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar628.500 848.701Diğer Alacaklar3.080 9.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.080 9.850Stoklar277.313 297.407Peşin Ödenmiş Giderler64.681 37.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler64.681 37.183Diğer Dönen Varlıklar365 268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar365 268ARA TOPLAM1.763.065 1.541.329TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.763.065 1.541.329DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar234 227İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar234 227Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.467 1.522Maddi Duran Varlıklar7 822.046 831.127Arazi ve Arsalar14.073 14.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri10.957 9.960Binalar60.278 61.152Tesis, Makine ve Cihazlar375.945 376.174Taşıtlar7.551 7.836Mobilya ve Demirbaşlar340.040 352.040Yapılmakta Olan Yatırımlar13.202 9.892Kullanım Hakkı Varlıkları8 23.749 28.925Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 9.710 9.932Peşin Ödenmiş Giderler121.847 94.762İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler121.847 94.762Ertelenmiş Vergi Varlığı12 26.076 27.390TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.005.129 993.885TOPLAM VARLIKLAR2.768.194 2.535.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar667.057 132.653İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar667.057 132.653Banka Kredileri5 654.469 115.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 12.588 17.332Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.797 24.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.797 24.297Banka Kredileri5 3.797 24.297Ticari Borçlar4 181.136 234.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 3.019 4.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar178.117 229.931Diğer Borçlar33.055 43.167İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar33.055 43.167Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 912İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 5.178 33.201Kısa Vadeli Karşılıklar113.080 112.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar39.078 60.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 74.002 52.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler375.712 539.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler375.712 539.521ARA TOPLAM1.379.031 1.120.893TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.379.031 1.120.893UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.102 58.341İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar20.102 58.341Banka Kredileri5 7.593 48.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 12.509 9.748Uzun Vadeli Karşılıklar25.352 24.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25.352 24.223Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 28.011 25.858TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.465 108.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.452.496 1.229.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.315.698 1.305.899Ödenmiş Sermaye11 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları11 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.441 -3.902Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.441 -3.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.441 -3.902Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler91.512 91.512Yasal Yedekler11 91.512 91.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 618.014 180.555Net Dönem Karı veya Zararı9.338 437.459TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.315.698 1.305.899TOPLAM KAYNAKLAR2.768.194 2.535.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat363.761 351.551Satışların Maliyeti-202.537 -182.212TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)161.224 169.339BRÜT KAR (ZARAR)161.224 169.339Genel Yönetim Giderleri-25.862 -21.403Pazarlama Giderleri-119.719 -104.954Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.873 11.372Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-23.101 -14.478ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.415 39.876Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26.897 42.948Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-2.683 -2.402FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.629 80.422Finansman Giderleri-18.157 -19.808SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.472 60.614Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-9.134 -16.446Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -5.782 -11.961Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -3.352 -4.485SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.338 44.168DÖNEM KARI (ZARARI)9.338 44.168Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.338 44.168Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,03000000 0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar461 277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)576 346Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-115 -69Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 -115 -69Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)461 277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.799 44.445Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.799 44.445http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850288BIST