***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420Transferler20.816 406.855 -427.671 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-609 91.749 91.140 91.140Dönem Karı (Zararı)91.749 91.749 91.749Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-609 -609 -609Kar Payları52.054 -588.720 -536.666 -536.666Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.197 91.512 180.555 91.749 959.894 959.894Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Transferler13.545 423.914 -437.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-734 126.045 125.311 125.311Dönem Karı (Zararı)126.045 126.045 126.045Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-734 -734 -734Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.636 105.057 604.469 126.045 1.431.210 1.431.210Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI386.986 -111.515Dönem Karı (Zararı)126.045 91.749Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)126.045 91.749Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler210.762 210.944Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-9 124.633 97.432Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.611 4.742Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 6.603 4.854Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -112Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler69.513 50.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.185 21.091Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 928Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler54.328 28.195Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.587 41.394Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-24.970 -4.342Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler37.743 40.773Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -1.499 4.243Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -1.687 720Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-36.673 -12.102Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 552Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 552Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 37.105 29.647Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-14 -935Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-14 -935İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler119.072 -359.389Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.442 -288.522İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -236 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -15.206 -288.522Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.757 -5.425İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.757 -5.425Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler18.546 -35.419Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-21.296 -71.180Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.304 -12.410İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 936 -685İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 56.368 -11.725Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler197 791İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)197 791Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.826 -3.191İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.180 55.967Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)65.180 55.967Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları455.879 -56.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-29.794 -31.763Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-29 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-39.070 -23.056YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-130.120 206.550Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 580.574Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -204.344Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri389 1.810Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri389 1.810Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-157.320 -176.056Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -156.343 -175.858Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -977 -198Alınan Faiz26.811 4.566FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI306.262 -44.818Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.457.295 2.057.228Kredilerden Nakit Girişleri1.457.295 2.057.228Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.107.970 -1.527.858Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.107.970 -1.527.858Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.274 -4.453Ödenen Temettüler0 -536.666Ödenen Faiz-28.789 -33.069YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)563.128 50.217Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi29.909 12.102NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)593.037 62.319DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ16 347.427 146.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ940.464 208.856Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16 940.464 347.427Finansal Yatırımlar167 167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar167 167Ticari Alacaklar4 859.553 849.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 562 326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar858.991 848.701Diğer Alacaklar2.107 9.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.107 9.850Stoklar278.853 297.407Peşin Ödenmiş Giderler59.264 37.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler59.264 37.183Diğer Dönen Varlıklar746 268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar746 268ARA TOPLAM2.141.154 1.541.329TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.141.154 1.541.329DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar213 227İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar213 227Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.412 1.522Maddi Duran Varlıklar7 874.417 831.127Arazi ve Arsalar14.073 14.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.519 9.960Binalar58.869 61.152Tesis, Makine ve Cihazlar374.513 376.174Taşıtlar7.045 7.836Mobilya ve Demirbaşlar377.546 352.040Yapılmakta Olan Yatırımlar30.852 9.892Kullanım Hakkı Varlıkları8 32.456 28.925Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 8.839 9.932Diğer Haklar8.839 9.932Peşin Ödenmiş Giderler93.977 94.762İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler93.977 94.762Ertelenmiş Vergi Varlığı12 37.270 27.390TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.048.584 993.885TOPLAM VARLIKLAR3.189.738 2.535.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar544.678 132.653İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar544.678 132.653Banka Kredileri5 534.041 115.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.637 17.332Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 24.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 24.297Banka Kredileri5 0 24.297Ticari Borçlar4 290.017 234.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 5.217 4.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar284.800 229.931Diğer Borçlar43.364 43.167İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.364 43.167Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.738 912İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.738 912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 38.537 33.201Kısa Vadeli Karşılıklar149.917 112.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar43.331 60.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 106.586 52.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler604.701 539.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler604.701 539.521ARA TOPLAM1.678.952 1.120.893TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.678.952 1.120.893UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.479 58.341İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.479 58.341Banka Kredileri5 0 48.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 23.479 9.748Uzun Vadeli Karşılıklar27.843 24.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27.843 24.223Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 28.254 25.858TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.576 108.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.758.528 1.229.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.431.210 1.305.899Ödenmiş Sermaye11 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları11 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.636 -3.902Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.636 -3.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.636 -3.902Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler105.057 91.512Yasal Yedekler11 105.057 91.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 604.469 180.555Net Dönem Karı veya Zararı126.045 437.459TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.431.210 1.305.899TOPLAM KAYNAKLAR3.189.738 2.535.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat946.758 853.764 582.997 502.213Satışların Maliyeti-492.609 -428.006 -290.072 -245.794TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)454.149 425.758 292.925 256.419BRÜT KAR (ZARAR)454.149 425.758 292.925 256.419Genel Yönetim Giderleri-50.395 -40.817 -24.533 -19.414Pazarlama Giderleri-251.770 -239.115 -132.051 -134.161Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29.416 14.889 9.543 3.517Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-27.336 -27.795 -4.235 -13.317ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.064 132.920 141.649 93.044Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler58.072 55.445 31.175 12.497Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-7.583 -11.984 -4.900 -9.582FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)204.553 176.381 167.924 95.959Finansman Giderleri-41.403 -54.985 -23.246 -35.177SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)163.150 121.396 144.678 60.782Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-37.105 -29.647 -27.971 -13.201Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -44.406 -29.978 -38.624 -18.017Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 7.301 331 10.653 4.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)126.045 91.749 116.707 47.581DÖNEM KARI (ZARARI)126.045 91.749 116.707 47.581Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları126.045 91.749 116.707 47.581Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,39000000 0,28000000 0,36000000 0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-734 -609 -1.195 -886Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-917 -761 -1.493 -1.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler183 152 298 221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 183 152 298 221Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-734 -609 -1.195 -886TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)125.311 91.140 115.512 46.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları125.311 91.140 115.512 46.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870113BIST