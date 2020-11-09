***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420Transferler0 0 0 0 20.816 406.855 -427.671 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -155 0 0 292.163 292.008 292.008Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 292.163 292.163 292.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 -155 0 0 0 -155 -155Kar Payları0 0 0 0 52.054 -588.720 0 -536.666 -536.666Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.743 91.512 180.555 292.163 1.160.762 1.160.762Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Transferler0 0 0 0 13.545 423.941 -437.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -301 0 0 427.029 426.728 426.728Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 427.029 427.029 427.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -301 0 0 0 -301 -301Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.203 604.469 427.029 1.732.627 1.732.627Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI825.558 224.547Dönem Karı (Zararı)427.029 292.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler316.746 313.045Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-9 194.651 151.450Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.669 8.366Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.673 8.542Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-4 -176Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler83.258 53.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.914 26.548Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 1.802Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler61.344 25.487Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.761 46.618Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-50.706 -10.014Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler53.332 58.227Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 589 1.210Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -1.454 -2.805Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-85.514 -27.101Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 552Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 552Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 121.399 80.817Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-478 -1.494Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-478 -1.494İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler195.862 -306.132Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler59.924 -281.094İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -610 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 60.534 -281.094Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.808 -1.797İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.808 -1.797Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.158 3.407Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.941 -66.741Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler83.458 -8.518İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 783 -920İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 82.675 -7.598Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.915 3.513İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8.915 3.513Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)138 -3.198İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.402 48.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)52.402 48.296Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları939.637 299.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-33.607 -32.157Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-79 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-80.393 -42.372YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-291.953 156.500Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 599.921Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-93.772 -204.344Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.094 3.490Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.094 3.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-251.160 -252.581Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -250.161 -252.375Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -999 -206Alınan Faiz51.885 10.014FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI128.025 -318.785Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.957.295 3.240.170Kredilerden Nakit Girişleri1.957.295 3.240.170Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.766.513 -2.965.133Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.766.513 -2.965.133Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.663 -3.674Ödenen Temettüler0 -536.666Ödenen Faiz-42.094 -53.482YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)661.630 62.262Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi75.060 6.182NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)736.690 68.444DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 347.427 146.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.084.117 214.981Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.084.117 347.427Finansal Yatırımlar93.939 167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14 93.772 167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14 167 0Ticari Alacaklar4 786.841 849.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 936 326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar785.905 848.701Diğer Alacaklar1.942 9.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.942 9.850Stoklar295.253 297.407Peşin Ödenmiş Giderler37.247 37.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler37.247 37.183Diğer Dönen Varlıklar995 268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar995 268ARA TOPLAM2.300.334 1.541.329TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.300.334 1.541.329DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar327 227İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar327 227Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.357 1.522Maddi Duran Varlıklar7 905.563 831.127Arazi ve Arsalar14.073 14.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri11.523 9.960Binalar57.650 61.152Tesis, Makine ve Cihazlar367.323 376.174Taşıtlar6.541 7.836Mobilya ve Demirbaşlar415.121 352.040Yapılmakta Olan Yatırımlar33.332 9.892Kullanım Hakkı Varlıkları8 42.360 28.925Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 7.966 9.932Diğer Haklar7.966 9.932Peşin Ödenmiş Giderler113.639 94.762İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler113.639 94.762Ertelenmiş Vergi Varlığı12 38.513 27.390TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.109.725 993.885TOPLAM VARLIKLAR3.410.059 2.535.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar381.856 132.653İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar381.856 132.653Banka Kredileri5 374.188 115.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 7.668 17.332Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 24.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 24.297Banka Kredileri5 0 24.297Ticari Borçlar4 316.216 234.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 5.064 4.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar311.152 229.931Diğer Borçlar52.082 43.167İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar52.082 43.167Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.050 912İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.050 912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 79.769 33.201Kısa Vadeli Karşılıklar158.640 112.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar45.088 60.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 113.552 52.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler591.923 539.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler591.923 539.521ARA TOPLAM1.581.536 1.120.893TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.581.536 1.120.893UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36.091 58.341İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36.091 58.341Banka Kredileri5 0 48.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 36.091 9.748Uzun Vadeli Karşılıklar28.469 24.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar28.469 24.223Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 31.336 25.858TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.896 108.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.677.432 1.229.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.732.627 1.305.899Ödenmiş Sermaye11 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları11 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.203 -3.902Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.203 -3.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.203 -3.902Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler105.057 91.512Yasal Yedekler11 105.057 91.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 604.469 180.555Net Dönem Karı veya Zararı427.029 437.459TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.732.627 1.305.899TOPLAM KAYNAKLAR3.410.059 2.535.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.818.097 871.339 1.576.434 722.670Satışların Maliyeti-863.941 -371.332 -709.741 -281.735TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)954.156 500.007 866.693 440.935BRÜT KAR (ZARAR)954.156 500.007 866.693 440.935Genel Yönetim Giderleri-71.948 -21.553 -60.731 -19.914Pazarlama Giderleri-395.151 -143.381 -381.131 -142.016Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler43.057 13.641 20.160 5.271Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-41.113 -13.777 -29.681 -1.886ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)489.001 334.937 415.310 282.390Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler131.179 73.107 68.809 13.364Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-11.035 -3.452 -26.299 -14.315FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)609.145 404.592 457.820 281.439Finansman Giderleri-60.717 -19.314 -84.840 -29.855SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)548.428 385.278 372.980 251.584Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-121.399 -84.294 -80.817 -51.170Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -126.961 -82.555 -81.944 -51.966Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 5.562 -1.739 1.127 796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)427.029 300.984 292.163 200.414DÖNEM KARI (ZARARI)427.029 300.984 292.163 200.414Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları427.029 300.984 292.163 200.414Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 1,32000000 0,91000000 0,93000000 0,62000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-301 433 -155 454Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-384 533 -194 567Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler83 -100 39 -113Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 83 -100 39 -113Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-301 433 -155 454TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)426.728 301.417 292.008 200.868Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları426.728 301.417 292.008 200.868http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887523BIST