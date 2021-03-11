***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
11.03.2021 21:47
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420
Transferler
0 0 0 0 20.816 406.855 -427.671 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -314 0 0 437.459 437.145 437.145
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 437.459 437.459 437.459
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -314 0 0 0 -314 -314
Kar Payları
0 0 0 0 52.054 -588.720 0 -536.666 -536.666
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Transferler
0 0 0 0 -730 -730
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
915.587 648.401
Dönem Karı (Zararı)
525.324 437.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
525.324 437.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
417.367 404.546
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10-11 271.627 210.628
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.634 12.370
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 2.538 12.609
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 96 -239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.185 32.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 61.531 47.209
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -34.062
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.654 19.091
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.835 41.549
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-77.180 -21.477
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.682 68.421
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 2.481 899
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -2.818 -6.294
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-105.277 -5.657
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 552
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 552
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 151.164 114.532
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.131 -1.666
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.131 -1.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
171.001 -65.698
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
131.986 -115.999
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -1.681 -326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 133.667 -115.673
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.919 -10.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.919 -10.633
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -30.990 -40.220
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16 -36.865 -33.915
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
101.256 19.986
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 4.505 -465
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 96.751 20.451
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.250 4.611
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.250 4.611
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 5.580 -2.288
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.703 112.760
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 1.703 112.760
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.113.692 776.307
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -35.768 -32.703
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-39 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -162.298 -95.203
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-434.717 53.822
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 580.574
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-146.812 -204.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9-21 6.668 4.524
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.668 4.524
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-375.239 -348.409
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -372.386 -347.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.853 -867
Alınan Faiz
21 80.666 21.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.157 -515.519
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.926.241 4.052.915
Kredilerden Nakit Girişleri
6 2.926.241 4.052.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.731.306 -3.947.443
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.731.306 -3.947.443
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-31.696 -23.122
Ödenen Temettüler
0 -536.666
Ödenen Faiz
-50.082 -61.203
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
594.027 186.704
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
91.062 14.186
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
685.089 200.890
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
347.427 146.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 1.032.516 347.427
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
28 1.032.516 347.427
Finansal Yatırımlar
146.979 167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
25 146.812 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
25 167 167
Ticari Alacaklar
4 712.022 849.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 2.007 326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
710.015 848.701
Diğer Alacaklar
5 12.565 9.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.565 9.850
Stoklar
7 328.301 297.407
Peşin Ödenmiş Giderler
16 36.276 37.183
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
36.276 37.183
Diğer Dönen Varlıklar
0 268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 268
ARA TOPLAM
2.268.659 1.541.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.268.659 1.541.329
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
5 1.431 227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.431 227
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 1.301 1.522
Maddi Duran Varlıklar
9 956.084 831.127
Arazi ve Arsalar
14.073 14.073
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12.437 9.960
Binalar
56.568 61.152
Tesis, Makine ve Cihazlar
364.833 376.174
Taşıtlar
10.290 7.836
Mobilya ve Demirbaşlar
461.720 352.040
Yapılmakta Olan Yatırımlar
36.163 9.892
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 49.395 28.925
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.652 9.932
Diğer Haklar
12.652 9.932
Peşin Ödenmiş Giderler
16 132.534 94.762
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
132.534 94.762
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 37.875 27.390
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.191.272 993.885
TOPLAM VARLIKLAR
3.459.931 2.535.214
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
397.832 132.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
397.832 132.653
Banka Kredileri
6 376.082 115.321
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 21.750 17.332
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 24.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 24.297
Banka Kredileri
6 0 24.297
Ticari Borçlar
4 332.650 234.212
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 8.786 4.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
323.864 229.931
Diğer Borçlar
5 45.417 43.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
45.417 43.167
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 6.492 912
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.492 912
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 29.705 33.201
Kısa Vadeli Karşılıklar
182.817 112.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 79.915 60.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 102.902 52.287
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 541.224 539.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
541.224 539.521
ARA TOPLAM
1.536.137 1.120.893
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.536.137 1.120.893
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.152 58.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.152 58.341
Banka Kredileri
6 0 48.593
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 33.152 9.748
Uzun Vadeli Karşılıklar
31.627 24.223
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 31.627 24.223
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 28.522 25.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
93.301 108.422
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.629.438 1.229.315
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.830.493 1.305.899
Ödenmiş Sermaye
15 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
15 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.632 -3.902
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.632 -3.902
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.632 -3.902
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
105.057 91.512
Yasal Yedekler
15 105.057 91.512
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 604.469 180.555
Net Dönem Karı veya Zararı
525.324 437.459
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.830.493 1.305.899
TOPLAM KAYNAKLAR
3.459.931 2.535.214
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
18 2.589.150 2.171.024
Satışların Maliyeti
18 -1.244.426 -985.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.344.724 1.185.424
BRÜT KAR (ZARAR)
1.344.724 1.185.424
Genel Yönetim Giderleri
19 -107.028 -88.038
Pazarlama Giderleri
19 -608.030 -530.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 58.201 54.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -50.329 -29.352
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
637.538 591.833
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 195.797 92.806
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -75.248 -29.959
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
758.087 654.680
Finansman Giderleri
22 -81.599 -102.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
676.488 551.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-151.164 -114.532
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -158.802 -115.648
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 7.638 1.116
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
525.324 437.459
DÖNEM KARI (ZARARI)
525.324 437.459
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
525.324 437.459
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 24 1,63000000 1,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-730 -314
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -913 -393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
183 79
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 183 79
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-730 -314
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
524.594 437.145
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
524.594 437.145
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917635
BIST