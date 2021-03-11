***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.588 18.642 362.420 427.671 1.405.420 1.405.420Transferler0 0 0 0 20.816 406.855 -427.671 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -314 0 0 437.459 437.145 437.145Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 437.459 437.459 437.459Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -314 0 0 0 -314 -314Kar Payları0 0 0 0 52.054 -588.720 0 -536.666 -536.666Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Transferler0 0 0 0 -730 -730Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI915.587 648.401Dönem Karı (Zararı)525.324 437.459Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)525.324 437.459Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler417.367 404.546Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9-10-11 271.627 210.628Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.634 12.370Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 2.538 12.609Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 96 -239Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler112.185 32.238Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 61.531 47.209Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -34.062Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler50.654 19.091Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-9.835 41.549Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-77.180 -21.477Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler67.682 68.421Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 2.481 899Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -2.818 -6.294Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-105.277 -5.657Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 552Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 552Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 151.164 114.532Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.131 -1.666Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -5.131 -1.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler171.001 -65.698Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler131.986 -115.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 -1.681 -326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 133.667 -115.673Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.919 -10.633İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.919 -10.633Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -30.990 -40.220Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)16 -36.865 -33.915Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler101.256 19.986İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 4.505 -465İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 96.751 20.451Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.250 4.611İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)5 2.250 4.611Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)16 5.580 -2.288İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.703 112.760Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 1.703 112.760Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.113.692 776.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -35.768 -32.703Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-39 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -162.298 -95.203YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-434.717 53.822Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 580.574Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-146.812 -204.344Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9-21 6.668 4.524Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.668 4.524Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-375.239 -348.409Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -372.386 -347.542Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.853 -867Alınan Faiz21 80.666 21.477FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI113.157 -515.519Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.926.241 4.052.915Kredilerden Nakit Girişleri6 2.926.241 4.052.915Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.731.306 -3.947.443Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.731.306 -3.947.443Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.696 -23.122Ödenen Temettüler0 -536.666Ödenen Faiz-50.082 -61.203YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)594.027 186.704Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi91.062 14.186NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)685.089 200.890DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ347.427 146.537DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28 1.032.516 347.427Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28 1.032.516 347.427Finansal Yatırımlar146.979 167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar25 146.812 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar25 167 167Ticari Alacaklar4 712.022 849.027İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 2.007 326İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar710.015 848.701Diğer Alacaklar5 12.565 9.850İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.565 9.850Stoklar7 328.301 297.407Peşin Ödenmiş Giderler16 36.276 37.183İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler36.276 37.183Diğer Dönen Varlıklar0 268İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 268ARA TOPLAM2.268.659 1.541.329TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.268.659 1.541.329DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar5 1.431 227İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.431 227Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 1.301 1.522Maddi Duran Varlıklar9 956.084 831.127Arazi ve Arsalar14.073 14.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12.437 9.960Binalar56.568 61.152Tesis, Makine ve Cihazlar364.833 376.174Taşıtlar10.290 7.836Mobilya ve Demirbaşlar461.720 352.040Yapılmakta Olan Yatırımlar36.163 9.892Kullanım Hakkı Varlıkları10 49.395 28.925Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 12.652 9.932Diğer Haklar12.652 9.932Peşin Ödenmiş Giderler16 132.534 94.762İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler132.534 94.762Ertelenmiş Vergi Varlığı23 37.875 27.390TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.191.272 993.885TOPLAM VARLIKLAR3.459.931 2.535.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar397.832 132.653İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar397.832 132.653Banka Kredileri6 376.082 115.321Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 21.750 17.332Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 24.297İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 24.297Banka Kredileri6 0 24.297Ticari Borçlar4 332.650 234.212İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 8.786 4.281İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar323.864 229.931Diğer Borçlar5 45.417 43.167İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar45.417 43.167Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 6.492 912İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.492 912Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 29.705 33.201Kısa Vadeli Karşılıklar182.817 112.930Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 79.915 60.643Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 102.902 52.287Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 541.224 539.521İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler541.224 539.521ARA TOPLAM1.536.137 1.120.893TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.536.137 1.120.893UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar33.152 58.341İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar33.152 58.341Banka Kredileri6 0 48.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 33.152 9.748Uzun Vadeli Karşılıklar31.627 24.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 31.627 24.223Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 28.522 25.858TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER93.301 108.422TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.629.438 1.229.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.830.493 1.305.899Ödenmiş Sermaye15 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları15 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.632 -3.902Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.632 -3.902Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.632 -3.902Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler105.057 91.512Yasal Yedekler15 105.057 91.512Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 604.469 180.555Net Dönem Karı veya Zararı525.324 437.459TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.830.493 1.305.899TOPLAM KAYNAKLAR3.459.931 2.535.214Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 2.589.150 2.171.024Satışların Maliyeti18 -1.244.426 -985.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.344.724 1.185.424BRÜT KAR (ZARAR)1.344.724 1.185.424Genel Yönetim Giderleri19 -107.028 -88.038Pazarlama Giderleri19 -608.030 -530.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 58.201 54.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -50.329 -29.352ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)637.538 591.833Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 195.797 92.806Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -75.248 -29.959FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)758.087 654.680Finansman Giderleri22 -81.599 -102.689SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)676.488 551.991Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-151.164 -114.532Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -158.802 -115.648Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 7.638 1.116SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)525.324 437.459DÖNEM KARI (ZARARI)525.324 437.459Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları525.324 437.459Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 24 1,63000000 1,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-730 -314Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -913 -393Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler183 79Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi23 183 79Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-730 -314TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)524.594 437.145Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları524.594 437.145http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917635BIST