***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 437.459 -437.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 461 0 0 9.338 9.799 9.799Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 9.338 9.338 9.338Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 461 0 0 0 461 461Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.441 91.512 618.014 9.338 1.315.698 1.315.698Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 935 0 0 116.779 117.714 117.714Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 116.779 116.779 116.779Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 935 0 0 0 935 935Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.697 105.057 1.129.793 116.779 1.948.207 1.948.207Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.889 -9.805Dönem Karı (Zararı)116.779 9.338Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)116.779 9.338Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler76.091 79.925 60.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.145 4.174Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.142 4.185Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3 -11Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.907 29.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.041 7.836Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13.866 21.744Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.579 -4.464Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-23.426 -10.115Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9.711 7.367Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 -2.825 -75Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -39 -1.641Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-49.724 -18.513Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler66 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler66 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 30.622 9.134Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.271 -53Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.271 -53İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.840 -38.405Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler25.584 217.128İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 801 -529İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 24.783 217.657Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.443 6.763İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.443 6.763Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.597 20.105Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.920 -54.583Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-49.863 -53.001İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -4.238 -1.262İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -45.625 -51.739Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.294 -10.112İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.294 -10.112Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.023 -896İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.170 -163.809Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-46.170 -163.809Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları63.030 51.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-44.694 -27.696Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -29Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -31.225 -33.805YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-121.179 -36.287Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri43.584 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-105.083 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.966 224Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.966 224Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-84.184 -46.807Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -84.116 -45.950Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -68 -857Alınan Faiz22.538 10.296FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-346.093 473.339Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.208.225 1.346.275Kredilerden Nakit Girişleri1.208.225 1.346.275Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.538.086 -855.517Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.538.086 -855.517Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.523 -7.573Ödenen Faiz-5.709 -9.846YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-480.161 427.247Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi49.756 13.430NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-430.405 440.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.032.516 347.427DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ602.111 788.104Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 602.111 1.032.516Finansal Yatırımlar208.412 146.979Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14 208.245 146.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14 167 167Ticari Alacaklar4 685.335 712.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.206 2.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar684.129 710.015Diğer Alacaklar6.287 12.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.287 12.565Stoklar358.895 328.301Peşin Ödenmiş Giderler33.673 36.276İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.673 36.276Diğer Dönen Varlıklar360 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar360 0ARA TOPLAM1.895.073 2.268.659TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.895.073 2.268.659DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar266 1.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar266 1.431Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.246 1.301Maddi Duran Varlıklar7 968.653 956.084Arazi ve Arsalar14.073 14.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri12.851 12.437Binalar57.168 56.568Tesis, Makine ve Cihazlar373.431 364.833Taşıtlar10.604 10.290Mobilya ve Demirbaşlar474.925 461.720Yapılmakta Olan Yatırımlar25.601 36.163Kullanım Hakkı Varlıkları8 75.608 49.395Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 11.537 12.652Diğer Haklar11.537 12.652Peşin Ödenmiş Giderler163.057 132.534İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler163.057 132.534Ertelenmiş Vergi Varlığı12 34.917 37.875TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.255.284 1.191.272TOPLAM VARLIKLAR3.150.357 3.459.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.418 397.832İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.418 397.832Banka Kredileri5 45.781 376.082Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 27.637 21.750Ticari Borçlar4 279.962 332.650İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 4.548 8.786İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar275.414 323.864Diğer Borçlar43.123 45.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar43.123 45.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)469 6.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)469 6.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 27.129 29.705Kısa Vadeli Karşılıklar168.663 182.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar51.895 79.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 116.768 102.902Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler495.054 541.224İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler495.054 541.224ARA TOPLAM1.087.818 1.536.137TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.087.818 1.536.137UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar54.736 33.152İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar54.736 33.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 54.736 33.152Uzun Vadeli Karşılıklar31.825 31.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar31.825 31.627Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 27.771 28.522TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER114.332 93.301TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.202.150 1.629.438ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.948.207 1.830.493Ödenmiş Sermaye11 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları11 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.697 -4.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.697 -4.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.697 -4.632Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler105.057 105.057Yasal Yedekler11 105.057 105.057Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 1.129.793 604.469Net Dönem Karı veya Zararı116.779 525.324TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.948.207 1.830.493TOPLAM KAYNAKLAR3.150.357 3.459.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat536.276 363.761Satışların Maliyeti-278.234 -202.537TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)258.042 161.224BRÜT KAR (ZARAR)258.042 161.224Genel Yönetim Giderleri-26.976 -25.862Pazarlama Giderleri-147.391 -119.719Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.508 19.873Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-17.779 -23.101ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)92.404 12.415Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler85.031 26.897Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-13.386 -2.683FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.049 36.629Finansman Giderleri-16.648 -18.157SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)147.401 18.472Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.622 -9.134Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -28.649 -5.782Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 -1.973 -3.352SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)116.779 9.338DÖNEM KARI (ZARARI)116.779 9.338Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları116.779 9.338Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan Pay Başına Kazanç (tam TL) 0,36000000 0,03000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar935 461Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.169 576Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-234 -115Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 -234 -115Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)935 461TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)117.714 9.799Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları117.714 9.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935936BIST