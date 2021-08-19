***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Transferler0 0 0 0 13.545 423.914 -437.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -734 0 0 126.045 125.311 125.311Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 126.045 126.045 126.045Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -734 0 0 0 -734 -734Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.636 105.057 604.469 126.045 1.431.210 1.431.210Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 27.761 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493Transferler0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -814 0 0 292.889 292.075 292.075Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 292.889 292.889 292.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -814 0 0 0 -814 -814Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -5.446 105.057 1.129.793 292.889 2.122.568 2.122.568Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI98.219 386.986Dönem Karı (Zararı)292.889 126.045Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)292.889 126.045Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler253.834 210.762Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-9 164.725 124.633Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.078 6.611Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 3.151 6.603Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-73 8Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler73.720 69.513Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.247 15.185Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler35.473 54.328Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-24.703 9.587Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-34.199 -24.970Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14.398 37.743Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 4.992 -1.687Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -9.894 -1.499Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-58.016 -36.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler85 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler85 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 96.753 37.105Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.808 -14Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.808 -14İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-346.426 119.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-580.517 -15.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3 1.773 -236İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-582.290 -15.206Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.400 7.757İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.400 7.757Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-51.519 18.546Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.711 -21.296Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.606 57.304İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3 -1.764 936İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)72.370 56.368Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.820 197İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.820 197Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-6.483 6.826İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler242.978 65.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)242.978 65.180Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları200.297 455.879Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-45.940 -29.794Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 -29Vergi İadeleri (Ödemeleri)-56.138 -39.070YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-318.333 -130.120Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri85.047 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-199.620 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.757 389Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.757 389Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-240.432 -157.320Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -240.364 -156.343Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -68 -977Alınan Faiz33.915 26.811FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-403.740 306.262Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.857.968 1.457.295Kredilerden Nakit Girişleri5 2.857.968 1.457.295Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.234.050 -1.107.970Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.234.050 -1.107.970Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.512 -14.274Ödenen Faiz-6.146 -28.789YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-623.854 563.128Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi85.840 29.909NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-538.014 593.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.032.516 347.427DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ494.502 940.464Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 494.502 1.032.516Finansal Yatırımlar261.467 146.979Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14 261.300 146.812Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14 167 167Ticari Alacaklar4 1.285.272 712.022İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 234 2.007İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.285.038 710.015Diğer Alacaklar1.960 12.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.960 12.565Stoklar390.081 328.301Peşin Ödenmiş Giderler43.586 36.276İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler43.586 36.276Diğer Dönen Varlıklar869 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar869 0ARA TOPLAM2.477.737 2.268.659TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.477.737 2.268.659DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar270 1.431İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar270 1.431Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.199 1.301Maddi Duran Varlıklar7 1.049.137 956.084Arazi ve Arsalar14.073 14.073Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri14.763 12.437Binalar57.102 56.568Tesis, Makine ve Cihazlar371.249 364.833Taşıtlar9.998 10.290Mobilya ve Demirbaşlar562.318 461.720Yapılmakta Olan Yatırımlar19.634 36.163Kullanım Hakkı Varlıkları8 76.419 49.395Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 10.369 12.652Diğer Haklar10.369 12.652Peşin Ödenmiş Giderler174.935 132.534İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler174.935 132.534Ertelenmiş Vergi Varlığı12 52.429 37.875TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.364.758 1.191.272TOPLAM VARLIKLAR3.842.495 3.459.931KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar31.522 397.832İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar31.522 397.832Banka Kredileri5 0 376.082Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 31.522 21.750Ticari Borçlar4 426.166 332.650İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 7.022 8.786İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar419.144 323.864Diğer Borçlar63.237 45.417İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar63.237 45.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.492İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 6.492Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 70.365 29.705Kısa Vadeli Karşılıklar206.715 182.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar68.340 79.915Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 138.375 102.902Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler788.769 541.224İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler788.769 541.224ARA TOPLAM1.586.783 1.536.137TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.586.783 1.536.137UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar53.790 33.152İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar53.790 33.152Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 53.790 33.152Uzun Vadeli Karşılıklar36.527 31.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar36.527 31.627Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 42.827 28.522TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER133.144 93.301TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.719.927 1.629.438ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.122.568 1.830.493Ödenmiş Sermaye11 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları11 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.446 -4.632Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.446 -4.632Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.446 -4.632Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler105.057 105.057Yasal Yedekler105.057 105.057Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 1.129.793 604.469Net Dönem Karı veya Zararı11 292.889 525.324TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.122.568 1.830.493TOPLAM KAYNAKLAR3.842.495 3.459.931Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat1.395.089 946.758 858.813 582.997Satışların Maliyeti-698.818 -492.609 -420.584 -290.072TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)696.271 454.149 438.229 292.925BRÜT KAR (ZARAR)696.271 454.149 438.229 292.925Genel Yönetim Giderleri-54.200 -50.395 -27.224 -24.533Pazarlama Giderleri-339.856 -251.770 -192.465 -132.051Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler39.390 29.416 12.882 9.543Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-30.239 -27.336 -12.460 -4.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)311.366 154.064 218.962 141.649Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler134.194 58.072 49.163 31.175Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-24.865 -7.583 -11.479 -4.900FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)420.695 204.553 256.646 167.924Finansman Giderleri-31.053 -41.403 -14.405 -23.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)389.642 163.150 242.241 144.678Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-96.753 -37.105 -66.131 -27.971Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -96.798 -44.406 -68.149 -38.624Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 45 7.301 2.018 10.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)292.889 126.045 176.110 116.707DÖNEM KARI (ZARARI)292.889 126.045 176.110 116.707Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları292.889 126.045 176.110 116.707Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 0,91000000 0,39000000 0,55000000 0,36000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-814 -734 -1.749 -1.195Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.018 -917 -2.187 -1.493Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler204 183 438 298Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 204 183 438 298Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-814 -734 -1.749 -1.195TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)292.075 125.311 174.361 115.512Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları292.075 125.311 174.361 115.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959486BIST