***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:31
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Nüzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899
Transferler
0 0 0 0 13.545 423.914 -437.459 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -301 0 0 427.029 426.728 426.728
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 427.029 427.029 427.029
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -301 0 0 0 -301 -301
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.203 105.057 604.469 427.029 1.732.627 1.732.627
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Transferler
0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -70 0 0 617.618 617.548 617.548
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 617.618 617.618 617.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -70 0 0 0 -70 -70
Kar Payları
8.710 -111.937 -103.227 -103.227
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.702 113.767 1.017.856 617.618 2.344.814 2.344.814
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
703.703 825.558
Dönem Karı (Zararı)
617.618 427.029
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
617.618 427.029
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
439.249 316.746
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 256.927 194.651
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.123 1.669
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.231 1.673
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-108 -4
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
98.649 83.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50.684 21.914
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
47.965 61.344
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-33.915 1.761
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.255 -50.706
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.532 53.332
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4 3.488 589
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4 -680 -1.454
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-81.657 -85.514
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
85 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
85 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 200.479 121.399
Duran Varlıkların Elden Çıkarıl