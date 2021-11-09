***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Nüzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -3.902 91.512 180.555 437.459 1.305.899 1.305.899Transferler0 0 0 0 13.545 423.914 -437.459 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -301 0 0 427.029 426.728 426.728Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 427.029 427.029 427.029Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -301 0 0 0 -301 -301Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.203 105.057 604.469 427.029 1.732.627 1.732.627Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493Transferler0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -70 0 0 617.618 617.548 617.548Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 617.618 617.618 617.618Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -70 0 0 0 -70 -70Kar Payları8.710 -111.937 -103.227 -103.227Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.702 113.767 1.017.856 617.618 2.344.814 2.344.814Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI703.703 825.558Dönem Karı (Zararı)617.618 427.029Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)617.618 427.029Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler439.249 316.746Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-9 256.927 194.651Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.123 1.669Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.231 1.673Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-108 -4Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler98.649 83.258Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler50.684 21.914Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler47.965 61.344Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-33.915 1.761Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-54.255 -50.706Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17.532 53.332Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri4 3.488 589Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri4 -680 -1.454Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-81.657 -85.514Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler85 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler85 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 200.479 121.399Duran Varlıkların Elden Çıkarıl