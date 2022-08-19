***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 18:19
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Transferler
0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -814 0 0 292.889 292.075 292.075
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 292.889 292.889 292.889
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -814 0 0 0 -814 -814
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -5.446 105.057 1.129.793 292.889 2.122.568 2.122.568
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 2.926.569
Transferler
0 0 0 0 0 1.204.233 -1.204.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 582.267 575.974 575.974
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 582.267 582.267 582.267
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 -6.293
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -15.855 124.392 2.211.464 582.267 3.502.543 3.502.543
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
221.139 98.219
Dönem Karı (Zararı)
582.267 292.889
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
582.267 292.889
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
462.489 253.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 246.328 164.725
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.219 3.078
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 7.155 3.151
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64 -73
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
229.561 73.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
124.268 38.247
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
105.293 35.473
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.484 -24.703
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-39.927 -34.199
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
61.040 14.398
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13.055 4.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-5.684 -9.894
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-173.387 -58.016
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-63.250 85
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -63.250 85
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 189.337 96.753
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.803 -1.808
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.803 -1.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-544.602 -346.426
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.113.695 -580.517
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.113.695 -580.517
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.406 10.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-32.406 10.400
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.167.433 -51.519
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.231 -49.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
562.482 70.606
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
562.482 70.606
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.025 17.820
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
110.025 17.820
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-30.160 -6.483
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.263.816 242.978
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.263.816 242.978
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
500.154 200.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-80.116 -45.940
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -198.899 -56.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-790.686 -318.333
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
14 69.851 85.047
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
14 -293.817 -199.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.077 2.757
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.077 2.757
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-610.140 -240.432
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-606.975 -240.364
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.165 -68
Alınan Faiz
36.343 33.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
862.103 -403.740
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.099.572 2.857.968
Kredilerden Nakit Girişleri
5 6.099.572 2.857.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.181.609 -3.234.050
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.181.609 -3.234.050
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.012 -21.512
Ödenen Faiz
-33.848 -6.146
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
292.556 -623.854
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
177.566 85.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
470.122 -538.014
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.468.521 1.032.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.938.643 494.502
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.938.643 1.468.521
Finansal Yatırımlar
347.373 60.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 347.206 59.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 167 167
Ticari Alacaklar
4 2.141.359 1.047.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.141.359 1.047.328
Diğer Alacaklar
44.391 12.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
44.391 12.113
Stoklar
1.746.271 578.902
Peşin Ödenmiş Giderler
123.412 62.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
123.412 62.030
Diğer Dönen Varlıklar
1.714 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.714 0
ARA TOPLAM
6.343.163 3.229.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.343.163 3.229.051
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
595 467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
595 467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.081 1.120
Maddi Duran Varlıklar
7 1.506.331 1.170.001
Arazi ve Arsalar
14.060 14.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
17.159 16.686
Binalar
58.034 60.521
Tesis, Makine ve Cihazlar
373.577 380.325
Taşıtlar
15.664 10.164
Mobilya ve Demirbaşlar
953.278 664.360
Yapılmakta Olan Yatırımlar
74.559 23.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 87.103 81.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 14.338 14.751
Diğer Haklar
14.338 14.751
Peşin Ödenmiş Giderler
305.481 185.798
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
305.481 185.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 116.222 87.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.031.151 1.540.849
TOPLAM VARLIKLAR
8.374.314 4.769.900
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
997.516 44.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
997.516 44.002
Banka Kredileri
5 950.458 5.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 47.058 38.699
Ticari Borçlar
4 1.020.656 467.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.020.656 467.541
Diğer Borçlar
183.440 73.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
183.440 73.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.479 33.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.479 33.639
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 143.431 125.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
366.913 245.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
144.888 128.908
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 222.025 116.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.006.570 741.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.006.570 741.040
ARA TOPLAM
4.722.005 1.730.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.722.005 1.730.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.751 60.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
61.751 60.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 61.751 60.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.015 51.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
88.015 51.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.766 112.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.871.771 1.843.331
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.502.543 2.926.569
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.855 -9.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.855 -9.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.855 -9.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
124.392 124.392
Yasal Yedekler
11 124.392 124.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 2.211.464 1.007.231
Net Dönem Karı veya Zararı
582.267 1.204.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.502.543 2.926.569
TOPLAM KAYNAKLAR
8.374.314 4.769.900
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3.039.517 1.395.089 1.950.678 858.813
Satışların Maliyeti
-1.559.634 -698.818 -997.377 -420.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.479.883 696.271 953.301 438.229
BRÜT KAR (ZARAR)
1.479.883 696.271 953.301 438.229
Genel Yönetim Giderleri
-110.051 -54.200 -63.020 -27.224
Pazarlama Giderleri
-757.430 -339.856 -486.219 -192.465
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
64.966 39.390 52.009 12.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-60.800 -30.239 -57.966 -12.460
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
616.568 311.366 398.105 218.962
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
414.915 134.194 231.034 49.163
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-103.053 -24.865 -49.693 -11.479
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
928.430 420.695 579.446 256.646
Finansman Giderleri
-156.826 -31.053 -123.939 -14.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
771.604 389.642 455.507 242.241
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-189.337 -96.753 -99.594 -66.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -216.861 -96.798 -137.980 -68.149
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 27.524 45 38.386 2.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
582.267 292.889 355.913 176.110
DÖNEM KARI (ZARARI)
582.267 292.889 355.913 176.110
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
582.267 292.889 355.913 176.110
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 1,81000000 0,91000000 1,10000000 0,55000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.293 -814 -7.766 -1.749
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.866 -1.018 -9.707 -2.187
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.573 204 1.941 438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 1.573 204 1.941 438
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.293 -814 -7.766 -1.749
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
575.974 292.075 348.147 174.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
575.974 292.075 348.147 174.361
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057223
BIST