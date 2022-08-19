***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493Transferler0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -814 0 0 292.889 292.075 292.075Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 292.889 292.889 292.889Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -814 0 0 0 -814 -814Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -5.446 105.057 1.129.793 292.889 2.122.568 2.122.568Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 2.926.569Transferler0 0 0 0 0 1.204.233 -1.204.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -6.293 0 0 582.267 575.974 575.974Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 582.267 582.267 582.267Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 -6.293Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler322.508 277.613 154 -15.855 124.392 2.211.464 582.267 3.502.543 3.502.543Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI221.139 98.219Dönem Karı (Zararı)582.267 292.889Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)582.267 292.889Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler462.489 253.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6-7-8-9 246.328 164.725Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7.219 3.078Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 7.155 3.151Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler64 -73Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler229.561 73.720Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler124.268 38.247Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler105.293 35.473Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.484 -24.703Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-39.927 -34.199Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler61.040 14.398Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri13.055 4.992Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-5.684 -9.894Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-173.387 -58.016Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-63.250 85Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -63.250 85Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 189.337 96.753Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.803 -1.808Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.803 -1.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-544.602 -346.426Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.113.695 -580.517İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.113.695 -580.517Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.406 10.400İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.406 10.400Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.167.433 -51.519Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-137.231 -49.711Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler562.482 70.606İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)562.482 70.606Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler110.025 17.820İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)110.025 17.820Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-30.160 -6.483İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.263.816 242.978Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.263.816 242.978Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları500.154 200.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-80.116 -45.940Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -198.899 -56.138YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-790.686 -318.333Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri14 69.851 85.047Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları14 -293.817 -199.620Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.077 2.757Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.077 2.757Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-610.140 -240.432Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-606.975 -240.364Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -3.165 -68Alınan Faiz36.343 33.915FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI862.103 -403.740Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.099.572 2.857.968Kredilerden Nakit Girişleri5 6.099.572 2.857.968Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.181.609 -3.234.050Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -5.181.609 -3.234.050Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-22.012 -21.512Ödenen Faiz-33.848 -6.146YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)292.556 -623.854Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi177.566 85.840NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)470.122 -538.014DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17 1.468.521 1.032.516DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.938.643 494.502Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri17 1.938.643 1.468.521Finansal Yatırımlar347.373 60.157Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar14 347.206 59.990Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar14 167 167Ticari Alacaklar4 2.141.359 1.047.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.141.359 1.047.328Diğer Alacaklar44.391 12.113İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar44.391 12.113Stoklar1.746.271 578.902Peşin Ödenmiş Giderler123.412 62.030İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler123.412 62.030Diğer Dönen Varlıklar1.714 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.714 0ARA TOPLAM6.343.163 3.229.051TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.343.163 3.229.051DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar595 467İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar595 467Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6 1.081 1.120Maddi Duran Varlıklar7 1.506.331 1.170.001Arazi ve Arsalar14.060 14.060Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri17.159 16.686Binalar58.034 60.521Tesis, Makine ve Cihazlar373.577 380.325Taşıtlar15.664 10.164Mobilya ve Demirbaşlar953.278 664.360Yapılmakta Olan Yatırımlar74.559 23.885Kullanım Hakkı Varlıkları8 87.103 81.587Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 14.338 14.751Diğer Haklar14.338 14.751Peşin Ödenmiş Giderler305.481 185.798İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler305.481 185.798Ertelenmiş Vergi Varlığı12 116.222 87.125TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.031.151 1.540.849TOPLAM VARLIKLAR8.374.314 4.769.900KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar997.516 44.002İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar997.516 44.002Banka Kredileri5 950.458 5.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 47.058 38.699Ticari Borçlar4 1.020.656 467.541İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.020.656 467.541Diğer Borçlar183.440 73.415İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar183.440 73.415Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.479 33.639İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.479 33.639Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 143.431 125.469Kısa Vadeli Karşılıklar366.913 245.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar144.888 128.908Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 222.025 116.732Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.006.570 741.040İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.006.570 741.040ARA TOPLAM4.722.005 1.730.746TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.722.005 1.730.746UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar61.751 60.608İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar61.751 60.608Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 61.751 60.608Uzun Vadeli Karşılıklar88.015 51.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar88.015 51.977TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER149.766 112.585TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.871.771 1.843.331ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.502.543 2.926.569Ödenmiş Sermaye11 322.508 322.508Sermaye Düzeltme Farkları11 277.613 277.613Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 154 154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.855 -9.562Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.855 -9.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.855 -9.562Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.392 124.392Yasal Yedekler11 124.392 124.392Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 2.211.464 1.007.231Net Dönem Karı veya Zararı582.267 1.204.233TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.502.543 2.926.569TOPLAM KAYNAKLAR8.374.314 4.769.900Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.039.517 1.395.089 1.950.678 858.813Satışların Maliyeti-1.559.634 -698.818 -997.377 -420.584TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.479.883 696.271 953.301 438.229BRÜT KAR (ZARAR)1.479.883 696.271 953.301 438.229Genel Yönetim Giderleri-110.051 -54.200 -63.020 -27.224Pazarlama Giderleri-757.430 -339.856 -486.219 -192.465Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler64.966 39.390 52.009 12.882Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-60.800 -30.239 -57.966 -12.460ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)616.568 311.366 398.105 218.962Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler414.915 134.194 231.034 49.163Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-103.053 -24.865 -49.693 -11.479FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)928.430 420.695 579.446 256.646Finansman Giderleri-156.826 -31.053 -123.939 -14.405SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)771.604 389.642 455.507 242.241Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-189.337 -96.753 -99.594 -66.131Dönem Vergi (Gideri) Geliri12 -216.861 -96.798 -137.980 -68.149Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri12 27.524 45 38.386 2.018SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)582.267 292.889 355.913 176.110DÖNEM KARI (ZARARI)582.267 292.889 355.913 176.110Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları582.267 292.889 355.913 176.110Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 1,81000000 0,91000000 1,10000000 0,55000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.293 -814 -7.766 -1.749Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.866 -1.018 -9.707 -2.187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.573 204 1.941 438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12 1.573 204 1.941 438Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.293 -814 -7.766 -1.749TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)575.974 292.075 348.147 174.361Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları575.974 292.075 348.147 174.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057223BIST