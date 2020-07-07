***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul Sonuçlarına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Tarihi 07.07.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,4 - 2019 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 2019 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,6 - 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,7 - Yönetim Kurulu üyeleri Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in istifalarının karara bağlanması,8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,12 - 2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:1. 2019 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.3. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolara göre 437.459.000 TL tutarındaki net dönem karından 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 150.000 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2019 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 424.063.637 TL olarak hesaplanmıştır.Bununla birlikte, covid-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmaması, 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 423.913.637 TL tutarındaki net dağıtılabilir karın geçmiş yıllar karlarına eklemesi hususları kabul edilmiştir.4. 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle görevlerinden istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri Shlomo Graziani ve Benjamin Haim Rotenberg'in istifalarının kabulü, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine herhangi bir atama yapmadan yönetim kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesi husuları kabul edilmiştir.5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine katılım hakkı olarak ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.6. 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Pwc Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.8. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2019 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.9. 2019 yılında Ege Orman Vakfı'na 150.000 TL bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.10. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TBORG 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 TBORG 2019 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Temmuz 2020 tarihinde yapılmış olup ilgili dokümanlar ektesunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855929BIST