***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 08.06.2022Genel Kurul Tarihi 06.07.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Kemalpaşa Cad. No:258 Işıkkent/Bornova/İzmirGündem Maddeleri1 - - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - - 2021 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması,4 - - 2021 yılı konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - - 2021 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi,6 - - 2021 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin karara bağlanması,7 - - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretin karara bağlanması,8 - - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmasına kadar belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul tarafından seçilmesi ve onaylanması,9 - - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,10 - - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,11 - - 2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,12 - - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:1. 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Konsolide Finansal Tabloları onaylanmıştır. 2021 yılı Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ibra edilmesine karar verilmiştir.3. Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolara göre 1.204.233.000 TL tutarındaki net dönem karından 5.164.765 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 2021 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 1.199.068.235 TL olarak hesaplanmıştır.Şirket'in Kar Dağıtım Politikası doğrultusunda 800.000.000 TL tutarında pay sahiplerine brüt nakit kar payı dağıtılması, 78.387.459 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılması ve nakit kar payı ödemesine 3 Ağustos 2022 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık brüt 10.000 Amerikan Doları huzur hakkı ödenmesi diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi hususları kabul edilmiştir.5. 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve atamasının onaylanmasına karar verilmiştir.6. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususu hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.7. Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için hazırlanan ücretlendirme politikası konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiş, 2021 yılında bu politika kapsamında yapılan ödemeler kabul edilmiştir.8. 2021 yılında çeşitli vakıf ve hastanelere 264.000 TL tutarında bağış yapıldığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.9. Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.07.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 TBORG 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 TBORG 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları 22.07.2022 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 10623 numaralı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047429BIST