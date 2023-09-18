***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar09.11.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53\1110 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195694BIST