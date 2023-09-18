***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.09.2023 14:21
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.11.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53\1110 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195694
BIST
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16:537.778
En Düşük
|Değişim
|: -2,31%
|| -183,61
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:5327,0191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0371
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:5328,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0153
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:531.671,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.671,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|268.008.842
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|377.255.464
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.630.976
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|4.273.082
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|THYAO
|219,30
|6.727.939.893
|% -3,43
|
|TUPRS
|138,60
|3.497.838.471
|% -2,05
|
|SISE
|52,65
|3.406.627.615
|% -3,48
|
|ISCTR
|22,04
|3.374.170.459
|% 2,13
|
|EBEBK
|79,55
|2.891.334.608
|% 4,95
|
|ZOREN
|4,68
|915.572.533
|% -2,30
|
|SKBNK
|5,84
|1.094.155.411
|% 3,73
|
|YKBNK
|16,16
|2.701.188.370
|% 0,56
|
|EKGYO
|8,24
|1.374.469.616
|% -1,32
|
|ISCTR
|22,04
|3.374.170.459
|% 2,13
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0156
|27,0191
|% 0,14
|
|Euro
|28,8113
|28,8213
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3513
|33,5185
|% 0,13
|
|Frank
|29,9721
|30,1526
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1815
|7,2175
|% 0,14
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,95
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.077
|11.149
|16,00
|
|Yarım
|5.556
|5.598
|8,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,54
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -194, 92 kaybederek (% -2.33 ) 8, 177
-
17:08
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YATAS, PEKGY
-
17:08XU100
Endeks 7, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 85, 453.00 milyon TL de
-
17:08FZLGY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 512, 713 adet işlem
-
17:07OTKAR
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 344.00 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 552 adet işlem