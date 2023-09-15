***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.09.2023 16:45
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024
Ek Açıklamalar
09.11.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53\1110 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195358
BIST