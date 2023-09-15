***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 09.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 14.09.2024Ek Açıklamalar09.11.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemleriyle satılmak üzere, 1 yılık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.500.000.000 Türk Lirası tutarına kadar tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarih ve 53\1110 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195358BIST