***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul'un Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TBORG, TRATBORG91A4 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TBORG, TRATBORG91A4 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket ana sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli konsolide finansal tablolara göre 437.459.000 TL tutarındaki net dönem karından 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan ve 150.000 TL tutarındaki bağışlar dikkate alındıktan sonra 2019 yılına ilişkin net dağıtılabilir dönem karı 424.063.637 TL olarak hesaplanmıştır.Bununla birlikte, covid-19 salgınının ekonomik etkileri dikkate alınarak 2019 yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına, 13.545.363 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra 423.913.637 TL tutarındaki net dağıtılabilir karın geçmiş yıllar karlarına eklemesine ilişkin teklifin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 322.508.2532. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 91.511.669* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 551.991.000 303.554.5074. Vergiler ( - ) -114.532.000 -32.647.2455. Net Dönem Kârı 437.459.000 270.907.2626. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -13.545.363 -13.545.3638. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 423.913.637 257.361.899Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 423.913.637 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 150.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 424.063.637 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850285BIST