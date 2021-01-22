***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.01.2021 18:16
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi güncellemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 22 Ocak 2021 tarihli toplantısında Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı izin süresine ilişkin açıklamaların ekli tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesine ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı onaylarının alınması sonrasında söz konusu ana sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904007
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,4080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0401
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0490
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05440,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,64
|Açılış
|: 440,52
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4046
|% 0,50
|
|Euro
|9,0143
|9,0202
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,0665
|10,1170
|% -0,24
|
|Frank
|8,3126
|8,3627
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-14,36
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,51
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,10
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOBUR
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