***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihi güncellemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 22 Ocak 2021 tarihli toplantısında Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanı izin süresine ilişkin açıklamaların ekli tadil metnine uygun şekilde değiştirilmesine ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı onaylarının alınması sonrasında söz konusu ana sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904007BIST