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***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2021 19:13



***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin 22.01.2021 tarihli başvurumuz SPK tarafından 19.02.2021 tarihinde onaylanmış ve bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir. Onaylanan tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912409


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