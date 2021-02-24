***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2021 19:13
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin 22.01.2021 tarihli başvurumuz SPK tarafından 19.02.2021 tarihinde onaylanmış ve bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir. Onaylanan tadil tasarısı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912409
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.483
18:057,1812
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0760
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
18:058,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
18:05414,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,41
|Açılış
|: 414,94
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1781
|7,1812
|% 1,07
|
|Euro
|8,7105
|8,7178
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,0872
|10,1378
|% 0,88
|
|Frank
|7,8703
|7,9177
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9084
|1,9179
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-6,50
|
|Altın Gr.
|414
|415
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,08
|
|B. Petrol
|66,22
|66,22
|1,74
|