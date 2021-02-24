***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğine ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin 22.01.2021 tarihli başvurumuz SPK tarafından 19.02.2021 tarihinde onaylanmış ve bugün tarafımıza tebliğ edilmiştir. Onaylanan tadil tasarısı ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912409BIST