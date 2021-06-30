***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.06.2021 18:19
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'da onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 19.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması ve bu doğrultuda ana sözleşmenin değişikliği hususu 30 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945219
BIST
18:051.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -15,33
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.352
18:058,7068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0271
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
18:0510,3251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0725
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
18:05494,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,30
|Açılış
|: 494,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|22,44
|65.352.054
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.832.091
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.663.182
|% 9,99
|
|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
|
|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
|
|TKURU
|243,90
|6.709.352
|% -10,00
|
|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
|
|YAPRK
|35,12
|7.774.797
|% -9,99
|
|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
|
|DENGE
|2,77
|1.725.039
|% -9,77
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|THYAO
|13,37
|973.020.643
|% -0,15
|
|KUTPO
|57,60
|694.501.045
|% -3,60
|
|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
|
|YKBNK
|2,16
|465.115.526
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|391.958.349
|% -2,60
|
|GARAN
|8,30
|1.446.494.572
|% 0,61
|
|TSKB
|1,28
|132.368.102
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,28
|470.448.544
|% -0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7030
|8,7068
|% -0,31
|
|Euro
|10,3170
|10,3251
|% -0,70
|
|Sterlin
|11,9765
|12,0365
|% -0,63
|
|Frank
|9,3642
|9,4206
|% -0,82
|
|Riyal
|2,3125
|2,3241
|% -0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,03
|
|Altın Gr.
|494
|495
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|0,03
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|0,49
|