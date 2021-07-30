***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.06.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 30.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılması amaçlı ana sözleşmenin değişikliğine ilişkin tadil metinleri İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953506BIST