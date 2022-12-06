***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş.'nin 06.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13101 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinadenŞirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084944BIST