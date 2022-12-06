***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.12.2022 18:13
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 06.12.2022 tarih ve E-18454353-100.06-13101 sayılı "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084944
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0202
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5142
18:051.061,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.061,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6233
|18,6495
|% 0,06
|
|Euro
|19,5056
|19,5286
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6205
|22,7340
|% -0,02
|
|Frank
|19,7083
|19,8270
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9421
|4,9668
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|4,19
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|2,94
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.144
|7.202
|34,00
|
|Yarım
|3.460
|3.521
|16,00
|
|Çeyrek
|1.735
|1.760
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,53
|79,53
|-3,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY