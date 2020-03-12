***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 18:16
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2019 - 31.08.2021 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre, toplu iş sözleşmesinin birinci yılında kapsam içi personelin aylık ücretlerine seyyanen brüt 1000 TL ve beher kıdem yılı için 10 TL artış yapılmasına, ikinci yılında ise TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi oranı + %3 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827707
BIST
18:0593.640
En Yüksek
|Değişim
|: -7,26%
|| -7.326,77
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:056,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,0839
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:057,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9776
18:05318,53
En Yüksek
|Değişim
|: -2,49%
|| -8,12
|Açılış
|: 318,34
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|80.376.062
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.638.383
|% 15,00
|
|PINSU
|2,69
|28.721.614
|% 13,50
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|SELEC
|8,16
|234.888.811
|% 10,57
|
|DERAS
|2,00
|4.445.442
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.656.087
|% -20,00
|
|KFEIN
|8,40
|17.485.184
|% -20,00
|
|MEPET
|1,16
|3.774.611
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.896.197
|% -20,00
|
|ASELS
|24,36
|932.101.087
|% -6,88
|
|THYAO
|8,48
|704.179.569
|% -11,76
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|GARAN
|8,74
|486.370.904
|% -8,77
|
|DEVA
|10,63
|323.093.162
|% 6,94
|
|IHLGM
|0,90
|170.618.005
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|218.681.422
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.649.212
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|154.280.415
|% -17,53
|
|ECILC
|4,51
|488.037.592
|% 13,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8914
|7,9310
|% -0,60
|
|Frank
|6,5969
|6,6366
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6698
|1,6782
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-59,19
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,53
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,82
|15,86
|-0,91
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,59
|33,59
|-2,20
|