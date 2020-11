***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir - Seferihisar merkezli meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem sonrasında bölgedeki tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz güvende olup herhangi bir can kaybı ya da faaliyetlerimizi etkileyecek bir durum bulunmamaktadır.Deprem sonrasında ivedilikle yaptığımız incelemeler sonrasında İzmir Pınarbaşı'nda bulunan fabrika ve depolarımızda faaliyetlerimizi etkileyecek önemli bir durum bulunmamakta olup operasyonlarımız normal şekilde devam edebilecek durumdadır.Türk Tuborg A.Ş. olarak başta İzmir halkı olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve daha fazla can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885405BIST