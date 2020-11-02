***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 15:57
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30 Ekim 2020 Cuma günü İzmir - Seferihisar merkezli meydana gelen ve hepimizi derinden üzen deprem sonrasında bölgedeki tüm çalışanlarımız ve bayilerimiz güvende olup herhangi bir can kaybı ya da faaliyetlerimizi etkileyecek bir durum bulunmamaktadır.
Deprem sonrasında ivedilikle yaptığımız incelemeler sonrasında İzmir Pınarbaşı'nda bulunan fabrika ve depolarımızda faaliyetlerimizi etkileyecek önemli bir durum bulunmamakta olup operasyonlarımız normal şekilde devam edebilecek durumdadır.
Türk Tuborg A.Ş. olarak başta İzmir halkı olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın bir an önce sağlığına kavuşması ve daha fazla can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885405
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0863
|Açılış
|: 8,4460
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|Önceki Kapanış
|: 8,3680
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8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8218
En Yüksek
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|: 1,56%
|| 0,1508
|Açılış
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|: 9,7350
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9,8401
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|: 1,73%
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|Açılış
|: 513,02
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|Önceki Kapanış
|: 504,29
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513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4309
|8,4321
|% 1,04
|
|Euro
|9,8044
|9,8205
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,8451
|10,8995
|% 0,66
|
|Frank
|9,1234
|9,1784
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2409
|2,2521
|% 1,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|13,35
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,67
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,14
|
|B. Petrol
|38,28
|38,28
|0,34
|
Seans Raporu
18:00
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
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17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında