***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2021 18:23
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2021 - 31.08.2023 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre, toplu iş sözleşmesinin birinci yılında kapsam içi personelin aylık ücretlerine seyyanen brüt 1650 TL artış yapılmasına, ikinci yılında ise TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi oranı + %3 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965041
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
18:058,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1317
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
18:0510,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2101
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
18:05492,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,74
|Açılış
|: 492,67
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGGUB
|168,30
|46.481.013
|% 10,00
|
|YEOTK
|66,55
|203.733.195
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|3.319.171
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|23.906.596
|% 9,98
|
|GARFA
|12,38
|7.179.185
|% 9,95
|
|NUGYO
|9,65
|70.105.923
|% -9,98
|
|DESPC
|10,65
|30.792.622
|% -9,97
|
|AKYHO
|2,49
|171.490.712
|% -8,12
|
|BALAT
|9,60
|1.363.001
|% -7,51
|
|KTSKR
|59,60
|24.921.289
|% -5,40
|
|GARAN
|9,18
|3.315.310.784
|% -3,16
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 1,06
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% -2,05
|
|GARAN
|9,18
|3.315.310.784
|% -3,16
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 1,68
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% -3,28
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7781
|8,7836
|% 1,52
|
|Euro
|10,3179
|10,3245
|% 2,08
|
|Sterlin
|12,0014
|12,0616
|% 2,17
|
|Frank
|9,4574
|9,5144
|% 1,67
|
|Riyal
|2,3300
|2,3417
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|-18,72
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,09
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|76,81
|76,81
|0,62
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
-
17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem