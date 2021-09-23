***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Tek-Gıda İş Sendikası arasında 01.09.2021 - 31.08.2023 dönemi için yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Buna göre, toplu iş sözleşmesinin birinci yılında kapsam içi personelin aylık ücretlerine seyyanen brüt 1650 TL artış yapılmasına, ikinci yılında ise TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi oranı + %3 oranında artış yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965041BIST