TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTUBORG PAZARLAMA A.Ş. SATIŞ,DAĞITIM VE PAZARLAMA 139000000 138997037 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIKDesa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik enerji üretimi 23200000 939.180,72 TRY 4,05 İŞTİRAKBintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.Ş. Turizm ve catering hizmetleri 240000 3200 TRY 1,33 İŞTİRAK