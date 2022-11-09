***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2022 18:42
***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TUBORG PAZARLAMA A.Ş. SATIŞ,DAĞITIM VE PAZARLAMA 139000000 138997037 TRY 99,99 BAĞLI ORTAKLIK
Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik enerji üretimi 23200000 939.180,72 TRY 4,05 İŞTİRAK
Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Tic. A.Ş. Turizm ve catering hizmetleri 240000 3200 TRY 1,33 İŞTİRAK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078878
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0832
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0518,6596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0030
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:051.025,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.025,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.030,08
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5983
|18,6012
|% 0,42
|
|Euro
|18,6666
|18,6866
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,1834
|21,2896
|% -0,61
|
|Frank
|18,8551
|18,9687
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|4,66
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.845
|6.904
|16,00
|
|Yarım
|3.335
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,09
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|-1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem