***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar Sayısı2021/05Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUNII-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 11.03.2021 tarih ve 2021/05 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının, kurumsal yönetim uyum raporunun, kurumsal yönetim bilgi formunun ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin konsolide aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi, performansı ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığımız ile birlikte Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.Metin Zavaro Tülin KarabükDenetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi ÜyesiTimur Gökmeral Evren Kılınçpınar Ali İhsan BarutFinans Başkan Yardımcısı Mali İşler Müdürü Muhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917640BIST