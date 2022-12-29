***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:43
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname'nin 141-210 arası sayfaları ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091101
BIST
14:295.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 91,17
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:2918,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,8770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:2919,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0973
|Açılış
|: 20,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:291.086,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.086,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler14:29
|TERA
|17,71
|939.214
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.864.932
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.077.665
|% 9,96
|
|RYGYO
|14,25
|81.210.546
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,23
|1.144.013.701
|% -6,51
|
|ULUFA
|11,97
|93.107.780
|% -6,48
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|SANKO
|24,20
|53.786.714
|% -4,27
|
|KOZAL
|581,60
|5.174.428.999
|% -2,53
|
|THYAO
|141,70
|4.048.960.883
|% 1,14
|
|ENKAI
|34,34
|3.321.773.917
|% 7,72
|
|PETKM
|19,82
|2.738.878.902
|% 4,10
|
|SISE
|42,48
|2.524.398.190
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,43
|2.328.093.112
|% 3,31
|
|YKBNK
|11,94
|1.706.072.706
|% 3,02
|
|PETKM
|19,82
|2.738.878.902
|% 4,10
|
|KRDMD
|18,17
|2.133.155.703
|% 3,53
|
|TSKB
|4,37
|463.310.836
|% 2,58
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7156
|18,7173
|% 0,04
|
|Euro
|19,9316
|19,9539
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,4472
|22,5597
|% 0,12
|
|Frank
|20,1463
|20,2677
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9651
|4,9900
|% 0,06
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,40
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,15
|
|Cumhuriyet
|7.305
|7.415
|8,00
|
|Tam
|7.346
|7.399
|9,00
|
|Yarım
|3.557
|3.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,33
|0,19
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-1,07
|
Seans Raporu
14:29
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14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TOASO, PETKM
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 59 artarak (% 1.64 ) 4, 802
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14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TERA, DOGUB, CELHA, SAMAT, RYSAS, DIRIT, BRMEN, RYGYO
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14:44
ATSYH, SNKRN, BRKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:44
QNBFL, BALAT, PAMEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında