***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:45
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname'nin 211-278 arası sayfaları ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091102
BIST
16:105.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 102,93
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.449
En Düşük
5.332
16:1018,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
16:1019,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1131
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
16:101.087,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.087,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TERA
|17,71
|1.023.195
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|77.468.564
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|828.709.834
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.912.050
|% 9,97
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,59
|101.102.984
|% -9,45
|
|PLTUR
|16,08
|1.216.053.987
|% -7,37
|
|KOZAL
|559,20
|6.182.697.117
|% -6,28
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|559,20
|6.182.697.117
|% -6,28
|
|THYAO
|142,90
|4.830.478.220
|% 2,00
|
|ENKAI
|34,24
|3.879.566.449
|% 7,40
|
|PETKM
|19,77
|3.054.857.843
|% 3,83
|
|SISE
|42,56
|2.980.695.839
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,40
|2.623.482.210
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,93
|2.001.732.311
|% 2,93
|
|PETKM
|19,77
|3.054.857.843
|% 3,83
|
|KRDMD
|18,28
|2.677.334.716
|% 4,16
|
|TSKB
|4,35
|554.681.786
|% 2,11
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7147
|18,7177
|% 0,04
|
|Euro
|19,9473
|19,9681
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,4464
|22,5590
|% 0,11
|
|Frank
|20,1729
|20,2944
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% -0,01
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,65
|
|Cumhuriyet
|7.314
|7.424
|17,00
|
|Tam
|7.352
|7.403
|13,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,90
|