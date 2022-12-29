***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 11:51
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 29.11.2021 tarih ve Öİ-2021.937 sayılı gayrimenkul değerleme raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091106
BIST
16:125.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 99,26
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.449
En Düşük
5.332
16:1218,7162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
16:1219,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1146
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
16:121.087,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,61
|Açılış
|: 1.087,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler16:12
|TERA
|17,71
|1.025.834
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|77.472.199
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|828.919.201
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.912.050
|% 9,97
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,82
|101.498.820
|% -7,66
|
|PLTUR
|16,07
|1.218.236.594
|% -7,43
|
|KOZAL
|558,60
|6.193.833.788
|% -6,39
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|558,60
|6.193.833.788
|% -6,39
|
|THYAO
|142,90
|4.872.987.450
|% 2,00
|
|ENKAI
|34,18
|3.895.682.163
|% 7,21
|
|PETKM
|19,76
|3.062.018.718
|% 3,78
|
|SISE
|42,56
|3.001.906.408
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,40
|2.639.362.193
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,95
|2.012.114.978
|% 3,11
|
|PETKM
|19,76
|3.062.018.718
|% 3,78
|
|KRDMD
|18,30
|2.737.060.883
|% 4,27
|
|TSKB
|4,35
|560.253.900
|% 2,11
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7146
|18,7162
|% 0,03
|
|Euro
|19,9426
|19,9712
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,4485
|22,5611
|% 0,12
|
|Frank
|20,1761
|20,2977
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9618
|4,9866
|% -0,01
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,91
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,82
|
|Cumhuriyet
|7.318
|7.428
|21,00
|
|Tam
|7.354
|7.405
|15,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,22
|
|B. Petrol
|83,04
|83,04
|-0,95
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:27ISGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 10.32 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 693, 397 adet işlem
-
16:26OYAYO
Yüzde 5.32 oranında artışla 13.27 lira fiyatla işlem gören hissede 155, 170 adet işlem
-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 17 artarak (% 1.68 ) 5, 887
-
16:24XU100
Endeks 5, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 69, 827.00 milyon TL de
-
16:24METUR
Yüzde 5.47 oranında artışla 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 038, 062 adet işlem