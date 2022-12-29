***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
29.12.2022 12:02
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahname eki olan Fon Kullanım Raporu ektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091115
BIST
14:485.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 82,55
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
14:4818,7249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0500
|
18,7414
En Düşük
18,6762
14:4819,9409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0843
|Açılış
|: 14,3821
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1423
|
19,9824
En Düşük
19,8499
14:481.087,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,73
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:46
|TERA
|17,71
|948.193
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|CELHA
|36,84
|15.870.016
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|10.269.792
|% 9,96
|
|SAMAT
|17,57
|25.709.479
|% 9,95
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,15
|1.152.614.564
|% -6,97
|
|ULUFA
|11,96
|93.520.861
|% -6,56
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|HUBVC
|6,95
|65.732.354
|% -4,79
|
|KOZAL
|571,60
|5.287.479.223
|% -4,21
|
|THYAO
|141,40
|4.111.376.605
|% 0,93
|
|ENKAI
|34,30
|3.358.684.921
|% 7,59
|
|PETKM
|19,77
|2.830.669.466
|% 3,83
|
|SISE
|42,38
|2.567.895.953
|% 1,68
|
|EKGYO
|8,41
|2.366.746.210
|% 3,06
|
|YKBNK
|11,92
|1.723.404.756
|% 2,85
|
|PETKM
|19,77
|2.830.669.466
|% 3,83
|
|KRDMD
|18,14
|2.208.176.660
|% 3,36
|
|TSKB
|4,35
|483.107.043
|% 2,11
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7134
|18,7205
|% 0,05
|
|Euro
|19,9233
|19,9522
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4575
|22,5701
|% 0,16
|
|Frank
|20,1589
|20,2803
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9613
|4,9862
|% -0,01
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|3,11
|
|Altın Gr.
|1.086
|1.086
|0,44
|
|Cumhuriyet
|7.310
|7.420
|13,00
|
|Tam
|7.344
|7.396
|6,00
|
|Yarım
|3.557
|3.615
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,94
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|0,18
|
|B. Petrol
|83,04
|83,04
|-0,95
|
Seans Raporu
14:46
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